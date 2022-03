Nach einem Angriff russischer Truppen auf ein ukrainisches Atomkraftwerk geht der Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt weiter. Zuvor hatten bereits die asiatischen Märkte massiv nachgegeben. Der Dax steht 30 Minuten nach Handelsbeginn 1,65 Prozent tiefer bei 13 471,85 Punkten.

Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in der vergangenen Woche lastet der Krieg schwer auf den Börsenkursen. Der Dax ist inzwischen zurück auf dem Stand vor mehr als einem Jahr. Auch technisch gesehen gibt es laut den Helaba-Experten inzwischen „kaum noch Hoffnung“ für den deutschen Leitindex: Die nächste Unterstützung sei nun am Jahrestief 2021 bei 13 310 Punkten zu finden.

Der MDax der mittelgroßen Werte fällt am Freitagmorgen um 1,41 Prozent auf 29.904,74 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,05 Prozent auf 3702,26 Zähler nach unten.

Siemens Energy ist raus

Daimler Truck startet in der Dax -Familie durch: Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang nur knapp zwei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den MDax . Nun kommt die Aufnahme in den bekanntesten deutschen Aktienindex, den Dax. Diese erfolgt zum 21. März, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am späten Donnerstagabend bekanntgab. Experten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Ebenfalls nicht überraschend steigt der Versicherer Hannover Rück in den Dax auf. Weichen muss ebenfalls wie erwartet der Konsumgüterkonzern Beiersdorf . Der Abstieg des Energiekonzerns Siemens Energy in den MDax wurde hingegen nicht von allen Experten vorhergesagt.

Daneben notieren bald drei weitere Unternehmen in dem Index mittelgroßer Werte, die sich bisher eine Liga tiefer im SDax befanden. Dabei handelt es sich um den Medienkonzern RTL , den Autovermieter Sixt und den Wafer-Hersteller Siltronic . Ihren Platz räumen müssen dafür der Spezialsoftware-Anbieter Compugroup , die zum Autozulieferer Faurecia gehörende Hella und der Autohändler Auto1 .

Global Fashion Group stürzt weiter ab

Neu in der Dax-Familie ist demnächst der IT-Dienstleister Adesso , der in den SDax einzieht. Seinen Platz räumen muss dafür der Online-Modehändler Global Fashion Group .

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Immersion Imagery/shutterstock.com