Die Furcht vor einem kräftigen Leitzinsanstieg treibt die Anleger am Freitag wieder in die Defensive. Nach zwei starken Tagen fällt der Dax zurück, im frühen Handel büßte er 1,03 Prozent auf 14 352,94 Punkte ein. Nach einem Hoch seit zwei Wochen trübt sich die charttechnische Perspektive damit wieder ein. Auch in der Breite ging es bergab: Während der MDax um 0,80 Prozent auf 31 190,29 Punkte absackte, verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,3 Prozent an Wert.

„Die Turbulenzen an den Märkten setzen sich fort, ausgelöst durch weitere Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell“, schrieben die Experten der ING-Bank am Morgen. Die Börsen in New York waren am Vorabend weiter abgerutscht, nachdem Powell von einem großen Zinsschritt gesprochen hatte. Zur Bekämpfung der hohen Inflation erwägt die US-Notenbank im Mai eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte.

„Der Markt bereitet sich auf noch aggressivere Zinsschritte vor“, hieß es dazu von der Commerzbank. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners fürchtet konjunkturelle Folgen. Für Unternehmen würden höhere Zinsen neben hohen Energiekosten und anhaltenden Lieferkettenproblemen schon zum dritten großen Belastungsfaktor. Die zuletzt stützende Berichtssaison brachte zu Wochenschluss auch durchwachsene Nachrichten: Die SAP -Aktien gerieten unter Druck.

Heidelbergcement volatil – SocGen stuft ab/Holcim optimistischer

Die Aktien von Heidelbergcement sollten am Freitag nach einer Abstufung durch die Societe Generale (SocGen) sowie optimistischen Tönen des Konkurrenten Holcim im Auge behalten werden. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,7 Prozent auf 52,60 Euro. Jedoch konnten sie zu Handelsbeginn das Minus zunächst in ein deutliches Plus von 2 Prozent verwandeln.

SocGen-Analyst Manish Beria senkte sein Kursziel für die Papiere des Dax -Konzerns von 77 auf 51 Euro, womit er nun weitere Kursrisiken sieht. Daher kassierte er sein Kaufvotum und stufte die Aktien auf „Halten“ ab.

Der Zurückhaltung des Analysten stehen indes optimistische Äußerungen des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim gegenüber. Der rechnet nach deutlichen Zuwächsen im ersten Quartal mit weiter schwungvollen Geschäften und hob daher den Jahresausblick an.

Adler Group mit Kurssprung – Anleger nach KPMG-Fazit erleichtert

Das Ergebnis einer Sonderuntersuchung durch die KPMG-Wirtschaftsprüfer hat am Freitag bei den Anlegern der Adler Group für große Erleichterung gesorgt. Der Kurs sprang um etwa 20 Prozent auf knapp 14 Euro nach oben, weil sich das Immobilienunternehmen nach der Sonderprüfung von Vorwürfen des systematischen Betrugs entlastet sieht. In einer Mitteilung hieß es, es seien zwar Mängel in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen festgestellt worden, aber Beweise für systematische Vergehen seien nicht gefunden worden.

Ein Händler erwartete daraufhin bereits eine Rally der Aktien, die 2021 schwer unter Druck geraten waren wegen Vorwürfen der Investmentfirma Viceroy. Wurden Anfang 2021 noch fast 30 Euro gezahlt, lag das Tief im Winter unter 8,60 Euro. Seither hat sich der Kurs zwar erholt, im längerfristigen Vergleich aber nur dürftig. Von der März-Spitze bei 14,17 Euro hatten sie sich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag deutlich entfernt. Das März-Hoch gilt nun als wichtige charttechnische Hürde.

SAP schwach – Händler: Umsatz gut, aber Marge enttäuscht

Die Aktien von SAP sind am Freitagmorgen nach der Vorlage von Zahlen für das erste Quartal unter Druck geraten. Zu Handelsbeginn vielen sie um gut 3,7 Prozent. Bei SAP stimme zwar die Umsatzentwicklung zuversichtlich, die operative Gewinnmarge enttäusche aber, sagte ein Händler in einer ersten Einschätzung. Mit dem erwarteten Kursrückgang würden die SAP-Papiere innerhalb ihrer jüngsten Handelsspanne von 95 bis 105 Euro bleiben.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com