Markt-Update: HSBC-Charttechniker machen Hoffnung auf Bruch des Dax-Abwärtstrends – Bayer nach Kurskonsolidierung gefragt, Sartorius überzeugt

Der Dax hat am Donnerstag schwungvoll an seine Vortagsgewinne angeknüpft. Auch angetrieben von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen zweier Indexmitglieder gewann er zur Mittagszeit 1,5 Prozent auf 14 585 Punkte. Erstmals seit mehr als zwei Wochen stand der Leitindex wieder über der Marke von 14.500 Punkten. Der MDax gewann 1,24 Prozent auf 31.488,36 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx stieg um etwa ein Prozent.

„Die Anleger haben sich an die aktuelle geopolitische Situation und die steigenden Zinsen in den Vereinigten Staaten gewöhnt“, sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. Der Ukraine-Konflikt und das Dauerthema Inflation hatten zuletzt die Finanzmärkte geprägt, laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger nun aber auch verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick. Hierbei gab es gute Nachrichten von Sartorius und Continental sowie vom US-Elektroautobauer Tesla.

Ein Kurssturz der Netflix -Aktie bremste am Vorabend zwar die US-Technologiewerte, an der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne verbucht und dem Dax damit eine Grundlage für seine Kursgewinne gegeben. Mit den nach Börsenschluss vorgestellten Zahlen könnte Tesla nun auch im US-Tech-Sektor die Stimmung wieder aufhellen. Auf Tradegate wurden die Tesla-Titel sechs Prozent höher gehandelt.

Abwärtstrend bald zu Ende?

Börsianer sehen den Dax auf dem Wege, den seit Jahresbeginn herrschenden Abwärtstrend womöglich zu beenden. Geht es nach den Charttechnikern der britischen Großbank HSBC, verläuft dieser derzeit bei 14 448 Punkten. „Ein Trendbruch käme einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich“, schrieben sie. Mit den erneuten Kursgewinnen schaffte es der Dax auch über die 50-Tage-Linie, die ein beliebter mittelfristiger Trendindikator ist.

Sartorius mit starken Zahlen

Aus Deutschland kamen die Zahlen von Sartorius bei den Anlegern sehr gut an. Ein überraschend guter Jahresstart verlieh den Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Rückenwind, der Umsatz knackte im ersten Quartal die Milliardenmarke. Mit einem Kursanstieg von 4,8 Prozent setzten sie sich an die Dax-Spitze. JPMorgan-Analyst Richard Vosser attestierte dem Unternehmen starke Resultate.

Continental kann überzeugen

Ähnlich gut war auch das Feedback auf die Eckdaten und den Ausblick von Continental. Zuletzt rückten die Papiere des Autozulieferers um 3,6 Prozent vor, obwohl die diesjährige Zielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt wurde. Die Kürzung fiel weniger deutlich aus als befürchtet. Zudem wurde die Umsatzprognose am unteren und oberen ende der Spanne sogar leicht erhöht.

Essenszulieferer schwach, Reisebrache gefragt

Ansonsten waren einige Branchentendenzen erkennbar: Die am Vortag deutlich fester aus dem Handel gegangenen Aktien der im Dax notierten Online-Konzerne Delivery Hero , Hellofresh und Zalando gaben nun wieder um bis zu 1,8 Prozent nach.

Gefragt waren dagegen Reisewerte: Die Lufthansa-Aktien waren im MDax mit einem vierprozentigen Anstieg der Favorit. Aktien aus der Flugbranche waren europaweit gefragt, nachdem der Wettbewerber United Airlines am Vorabend von einem enormen Nachfrage-Boom berichtete und mit der Aussage überraschte, dass die Rückkehr in die Gewinnzone bevorstehe.

Klöckner&Co bekommt Rückenwind

Im SDax waren die 3,5 Prozent höheren Aktien von Klöckner & Co unter den Favoriten. Hier lieferte ein optimistischer Kommentar des Investmenthauses Jefferies mit einem auf 16 Euro erhöhten Kursziel Rückenwind. Knapp über der 13-Euro-Marke näherte sich der Kurs wieder dem Bereich um die 13,50 Euro, an dem er zuletzt nach unten gedreht war.

Bayer nach Kurskonsolidierung gefragt – JPMorgan optimistisch

Bayer -Aktien haben am Donnerstag nach einem positiven Analystenkommentar der Bank JPMorgan um 2,11 Prozent auf 66,44 Euro zugelegt. Analyst Richard Vosser rechnet mit starken Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns am 10. Mai. Diese dürften dann zu höheren Markterwartungen führen.

Mit dem Anstieg vom Donnerstag nehmen die Papiere wieder Kurs auf ihr nur wenige Tage altes Hoch seit Juli 2020 bei knapp 68 Euro, nachdem ihre jüngste Konsolidierung zur Wochenmitte mit dem Aufsetzen auf die 21-Tage-Linie bei knapp 64 Euro erst einmal ein Ende gefunden hatte.

Bayer-Aktien profitieren seit Monaten von einem starken Agrarmarktumfeld und Fortschritten bei neuen Medikamenten in der Pharmasparte. Zudem sind die Investoren mit Blick auf den Glyphosat-Rechtsstreit in den USA mittlerweile optimistischer gestimmt. Sie hoffen, dass das oberste US-Gericht in den kommenden Monaten einen entscheidenden Fall zur Verhandlung annehmen und dann womöglich zugunsten der Leverkusener entscheiden wird. Mit plus 41 Prozent führen sie den Dax 2022 an.

