Markt-Update: Medigene-Höhenrausch geht vorerst weiter, Fraport rutschen unter 21-Tage-Trend, Hochtief fallen nach Gebot für restliche Cimic-Aktien

Heute arbeiten die Märkte trotz der weiterhin alles beherrschenden Ukraine-Krise an einer kleinen Erholung. Der Dax konnte bis zum Mittag ein Plus von knapp einem Prozent erzielen und notiert derzeit bei 14.820 Punkten. Damit rückt die runde Marke von 15.000 Zählern wieder in Reichweite, unter die der deutsche Leitindex am Montag gesackt war.

Anschlusskäufe treiben Medigene auf Hoch seit Februar 2021

Nach dem Kursfeuerwerk der Medigene-Aktien am Vortag haben am Mittwoch Anschlusskäufe die Anteile nochmals höher getrieben auf ein Hoch seit etwas mehr als einem Jahr. Die am Dienstag angekündigte Zusammenarbeit mit Biontech bei der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs sorgt weiter für Aufwind.

Es sei eine großartige Nachricht für das Biotech-Unternehmen, vor allem in den aktuell volatilen Märkten, schrieb Berenberg-Analystin Xian Deng in einer aktuellen Studie. Biontech sei ein guter strategischer Partner für Medigene.

Zeitweise gewannen die Medigene-Anteile zur Wochenmitte nochmals mehr als ein Fünftel dazu. Gegen Mittag verringerte sich der Aufschlag auf elf Prozent beim Stand von 4,19 Euro. Am Vortag hatte sich der Kurs zeitweise mehr als verdoppelt. Mit ihrem Kursziel von derzeit acht Euro sieht Berenberg-Expertin Deng für die Titel noch reichlich Spielraum nach oben.

Fraport nach Abstufung sehr schwach – 21-Tage-Linie wackelt

Mit einem Minus von zuletzt 2,6 Prozent droht den Papieren von Fraport am Mittwoch der Rutsch unter die 21-Tage-Linie. Sie gibt Anlegern Hinweise auf den kurzfristigen Trend. Eine von der britischen Bank HSBC gestrichene Kaufempfehlung für die Titel des Flughafenbetreibers belastete.

Fraport sei recht stark betroffen von den aktuellen geopolitischen Risiken, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg. Im etwas höheren MDax der mittelgroßen Werte waren Fraport gegen Mittag unter den größten Verlierern.

Hochtief fallen nach Gebot für restliche Cimic-Aktien

Nach herben Kursverlusten der Cimic -Aktien in den zurückliegenden Monaten hat Hochtief nun ein Übernahmeangebot für die noch nicht von ihr gehaltenen Aktien unterbreitet. Am deutschen Aktienmarkt gerieten Hochtief daraufhin unter Druck und fielen um gut zwei Prozent auf 63,30 Euro. Die je Cimic-Aktie gebotenen 22 australischen Dollar (AUD) entsprechen einem Aufschlag von einem Drittel auf den letzten Cimic-Kurs von 16,49 Dollar.

Die Lage der Aufträge und Zulassungen in der Baubranche Australiens habe sich jüngst stark erholt, schrieb Analyst Tobias Wörner vom Investmenthaus Stifel vor kurzem. Dies im Verein mit einer Erholung auch auf den Märkten USA und Deutschland scheine im Hochtief-Kurs noch nicht eingepreist zu sein.

