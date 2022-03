Markt-Update: Starke Schifffahrtsmärkte beflügeln Ernst Russ und Hapag-Lloyd, Hellofresh setzen Erholung fort, Bitcoin wieder über 40.000 Dollar

Ein weltweit erstarktes Marktumfeld und die anhaltende Hoffnung im Ukraine-Krieg haben der Erholung des Dax am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Vor der mit Spannung erwarteten US-Leitzinsentscheidung war der deutsche Leitindex bereits kurz nach dem Handelsauftakt weit über die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Zählern gesprungen, im Verlauf ging es zeitweise bis auf knapp 14.400 Zähler. Am Nachmittag stand das Börsenbarometer mit Unterstützung der ebenfalls positiven Wall Street noch mit 2,7 Prozent im Plus bei 14.290 Punkten.

„Die Hoffnung auf eine Feuerpause in der Ukraine und die Entspannung im Energiesektor lässt Anleger aufatmen“, schrieb Timo Emden von Emden Research. Wegen der erhofften Entspannung in der Ukraine hatte sich auch die Lage an den Ölmärkten zuletzt entspannt, was auch der Wall Street zur Wochenmitte weiter Auftrieb gab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte kurz nach dem Handelsbeginn mit 1,2 Prozent im Plus.

Aufmunternd wirkten auf die Börsianer zuletzt etwas mildere Äußerungen aus Moskau. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach von der Hoffnung auf einen Kompromiss mit der Ukraine. Aus dem Kreml verlautete, ein neutraler Status der Ukraine sei ein mögliches Modell für die Zukunft.

Bitcoin wieder über 40.000 Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin ist derweil erneut über die Marke von 40.000 Dollar gesprungen, unmittelbare Gründe für den Kursvorstoß gab es jedoch nicht. Zuletzt hatte das abgewendete Verbot gegen „Proof of Work“ basierte Krypto-Assets und damit ein De-Facto-Verbot für Bitcoin für Erleichterung gesorgt. Bei der Abstimmung im Europa-Parlament hat eine Mehrheit gegen das Verbot gestimmt.

Starke Schifffahrtsmärkte treiben auch Ernst Russ

Die Anhebung der Jahresziele hat die Papiere von Ernst Russ am Mittwoch nach oben katapultiert. Die Aktien des auf den Schifffahrtsbereich spezialisierten Finanzdienstleisters sprangen um 15 Prozent auf 6,10 Euro an und testeten damit den seit Anfang Januar aktiven Korrekturtrend. Damals hatten sie am Rekordhoch 6,80 Euro gekostet, bevor sie bis zur Vorwoche auf 4,24 Euro abgesackt waren.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Schifffahrtsmärkte traut sich das Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 160 und 170 (bisher 140 bis 145) Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis wird zwischen 62 und 67 (bisher zwischen 41 und 46) Millionen Euro angepeilt. Unsicherheitsfaktor bleibt der Ukraine-Krieg mit seinen möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Es sei aktuell nicht möglich, diese verlässlich abzusehen, teilte das Unternehmen mit.

Papiere der Container-Reederei Hapag-Lloyd setzten derweil ihre Rekordrally fort.

Hellofresh weiter stark erholt

Während die Papiere von Delivery Hero und Zalando am Mittwochmittag schon wieder etwas die Kräfte verlassen haben, setzt sich die Erholung bei Hellofresh fort. Die Anteilsscheine des Kochboxenanbieters gewannen als bester Dax -Wert bis zu 9,5 Prozent. 2022 sind sie mit immer noch über 40 Prozent Verlust zweitschwächster Wert im Leitindex.

Nach einem Doppelt-Top im November 2021 am Rekordhoch von 97,50 Euro hatten sie bis zur Vorwoche sogar rund 66 Prozent verloren. Im Bereich zwischen 33 und 38 Euro an alten Tiefstständen aus dem Jahr 2020 sieht der Marktbeobachter Michael Borgmann von Godmode-Trader nun aber den Versuch einer Kehrtwende im Wochenchart. Nach dem immensen Rutsch sieht er entsprechendes Erholungspotenzial bis auf 55 oder darüber hinaus gar 75 Euro.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Vintage Tone / Shutterstock.com