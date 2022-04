Nach zwei schwachen Tagen sah es heute zunächst nicht schlecht aus für den Dax aus. Nachdem die Wall Street gegen Handelsschluss wieder ins Plus drehte, schaffte der Dax es zu Handelsbeginn locker über 14.000 Punkte zu steigen und schaffte im Tagesverlauf sogar den Sprung über 14.100 Punkte. Mittlerweile ist der US-Handel gute eine Stunde im Gange und der Dax gibt Stück für Stück seine Gewinne wieder ab. Schlechte Konjunkturdaten und gemischte Quartalszahlen trübten die Stimmung an der Wall Street wieder ein.

Verbrauchervertrauen trübt sich deutlich ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat revidierten Angaben zufolge um 0,3 Punkte auf 107,3 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Indexwert von 108,2 Punkte erwartet. Ursprünglich war für März ein Wert von 107,2 Punkte ermittelt worden. Mit Blick auf einzelne Komponenten zeigte sich im April eine gegenläufige Entwicklung. Während sich die Bewertung der aktuellen Lage eintrübte, hellten sich die Erwartungen der amerikanischen Verbraucher im März auf.

US-Neubauverkäufe fallen kräftiger als erwartet

In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser deutlich stärker als erwartet gefallen. Im März seien die Verkaufszahlen im Monatsvergleich um 8,6 Prozent gesunken, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Im Februar waren sie noch um revidierte 1,2 (zunächst 2,0 Prozent) gefallen. Auf das Jahr hochgerechnet wurden im März 763 000 neue Häuser verkauft. Erwartet wurde ein Wert von 768 000. Im Vormonat wurden annualisiert 835 000 Häuser verkauft.

US-Tech-Riesen gefragt

Da die Zinsangst an den Börsen wieder zurück ist, hängt jetzt viel von den amerikanischen Tech-Titeln ab. Sollten Apple, Amazon, Microsoft oder Alphabet mit ihren Zahlen enttäuschen, dann dürfte die Stimmung noch weiter abkippen. Heute nach Börsenschluss öffnen Microsoft und Alphabet ihre Bücher. Die beide Schwergewichte dürften damit bestimmen, wie es in dieser Woche erst einmal weiter geht an den Märkten. Donnerstag sind dann Apple und Amazon für die weitere Stimmung verantwortlich.

Shop Apotheke hüpft fast 20 Prozent in die Höhe

Es ist nur ein kleine Aussage von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, aber sie entfaltet große Wirkung beim Kurs der Online-Apotheke. Der SPD Politiker will nun eine Offensive zur Digitalisierung des Gesundheitswesens auf den Weg bringen. Das sagte Lauterbach heute bei der Fachmesse DMEA in Berlin.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Anathomy / shutterstock.com