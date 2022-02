Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor neuen Inflationsdaten aus den USA bleibt die Richtung an den Märkten weiter unbeständig. Nach Schwankungen in den ersten Handelsstunden notiert der Leitindex Dax gegen Mittag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 15.550 Punkten. Während der SDax ein minimales Plus verzeichnet, notiert der MDax mit 0,5 Prozent im Minus. Der Eurostoxx notiert minimal im Minus.

Vestas-Schwäche färbt auf Nordex ab

Beeinflusst von hohen Kursverlusten für die Papiere des dänischen Windkraftkonzerns Vestas sind am Donnerstag auch die Papiere des Hamburger Konkurrenten Nordex abgerutscht. Vestas verloren rund fünf Prozent, Nordex fast dreieinhalb Prozent.

Vestas hatte Geschäftszahlen vorgelegt. Das operative Ergebnis habe im vierten Quartal in etwa der Vorankündigung entsprochen, in den Details seien aber Schwächen erkennbar, schrieb dazu Analyst Akash Gupta von JPMorgan. So sei unter anderem die Margenentwicklung schwach.

Linde steigen nach Quartalszahlen

Erfreut haben Anleger am Donnerstagmittag auf den Quartalsbericht von Linde reagiert. Der Kurs stieg um gut drei Prozent auf 272,80 Euro, nachdem er zuvor auf der Stelle getreten war. Der Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie des Herstellers von Industriegasen im vergangenen Jahr liegen leicht über den Erwartungen.

Am Markt seien die Anleger „mit Vorsicht in die Quartalszahlen gegangen“, sagte ein Händler. Vom Rekordhoch Anfang des Jahres bei gut 309 Euro habe der Kurs fast 15 Prozent verloren. Sorgen hätten vor allem die hohen Energiepreise geschürt. Die Unsicherheit sei groß gewesen, ob diese an die Kunden weitergereicht werden können. Nun mache sich etwas Erleichterung breit.

Shop Apotheke und Zur Rose schwächer – Douglas-Einstieg bei Disapo

Papiere von Online-Apotheken wie Shop Apotheke und Zur Rose sind am Donnerstag nach dem Einstieg der Parfümeriekette Douglas bei der niederländischen Internet-Apotheke Disapo unter Druck geraten. Shop Apotheke verloren am Vormittag im SDax der kleineren Börsentitel annähernd dreieinhalb Prozent, Zur Rose gaben in Zürich um rund zwei Prozent nach.

Disapo ist Douglas zufolge zurzeit vor allem in Deutschland und China aktiv. Im Zuge der künftigen Einführung des E-Rezepts in Deutschland sei mit einem enormen Zuwachs im Online-Apothekengeschäft zu rechnen, sagte Douglas-Chefin Tina Müller. Diese Wachstumschance wolle man nutzen.

Analyst Alexander Thiel von Jefferies sieht in dem Schritt angesichts eines Umsatzes von Disapo von weniger als 90 Millionen Euro im Jahr 2021 allerdings keine wirkliche Wettbewerbsbedrohung. So sei dieser Umsatz weniger als das gesamte Werbebudget von Zur Rose. Auch fehle es an einer automatisierten Logistik in den Niederlanden.

Bilfinger-Zahlen heben Aktie auf Zweijahreshoch

Die jüngsten Geschäftszahlen von Bilfinger haben die Aktien des Industriedienstleisters am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Februar 2020 steigen lassen. Zuletzt notierten die Papiere 5,2 Prozent höher bei 34,18 Euro. Die konjunkturelle Erholung hat dem Unternehmen im Gesamtjahr 2021 ein Gewinnplus von 30 Prozent beschert. Das Management plant eine Dividende von insgesamt 4,75 Euro je Aktie, einschließlich einer Sonderausschüttung von 3,75 Euro. Für das laufende Jahr rechnet Bilfinger mit einem deutlichen Umsatzwachstum.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!