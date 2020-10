Marktausblick China: COVID, Konflikt, Chancen

Seit Jahren reisen die Analysten der DJE Kapital AG nach China, um Unternehmensvertreter und Experten vor Ort zu treffen sowie neue Erkenntnisse über die global zweitgrößte Volkswirtschaft zu erlangen. Corona-bedingt war eine Reise im Jahr 2020 zwar nicht möglich, allerdings gab es virtuelle Alternativen für die mitunter wichtigsten Investoren-Konferenzen des asiatisch-pazifischen Raums.

So haben es unsere Experten geschafft und umfassende und spannende Insights zu den wirtschaftlichen Entwicklungen in China und Asien zu sammeln. Stefan Breintner, stellevertretender Leiter Research und Portfoliomanagement der DJE Kapital AG, hat die wichtigsten Erkenntnisse für Sie in unserem aktuellen Marktausblick zusammengefasst.

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.