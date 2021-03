Marktausblick Woche 10: Bräsiges Deutschland

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock

BlackRock Marktausblick 9. März 2021

Wir Deutschen sind ganz groß darin, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Mit mitleidsvollem Blick auf europäische Nachbarn sonnten wir uns vor knapp einem Jahr im vorbildlichen Umgang mit der ersten Corona-Welle. Disziplinierter Lockdown, hohe Zahl an Intensivbetten, ergo niedrige Covid-Sterbezahlen - so das selbstzufriedene Mantra. Rekordzustimmung für die politische Führung war die Folge. Heute, mehr als ein Jahr nach Hochschnellen der ersten Welle, wird immer mehr der Umfang des Versagens deutlich. Nach der erbärmlichen Ausstattung mit Masken und Schutzkleidung zu Beginn der Pandemie hat sich die Inkompetenz in der Logistik inzwischen über Impfstoffbeschaffung und -verteilung zu den Schnelltests fortgesetzt. Keinerlei Besserung auch in der Digitalisierung von Schulen oder Gesundheitsämtern. In Deutschlands gut 40.000 Klassenzimmern stehen nach wie vor so gut wie keine Lüftungsgeräte, die anfangs so gefeierte Corona-App ist wegen Datenschutzbedenken weiterhin nutzlos und die Mehrzahl der Bundesländer scheitert an der Vergabe von Impfterminen. Derweil schafft es das Wirtschaftsministerium nicht, Finanzhilfen für vom Lockdown bedrohte Unternehmen wenigstens einigermaßen zeitnah auszuzahlen. Die meisten Antragsteller warten noch immer auf die Dezemberhilfen. Und wie zur Krönung wurde die jüngste Ministerpräsidentenkonferenz, bei der neben einem schier undurchdringbaren Dickicht an Öffnungsmaßnahmen auch die Einrichtung einer Task Force zur Beschaffung von Tests beschlossen wurde, zum Sinnbild der Trostlosigkeit. Dass ausgerechnet die Minister Spahn und Scheuer mit der Bildung dieser Task Force betraut wurden, wirkt wie Realsatire.

Natürlich prasselt nun aus aller Welt Hohn und Spott auf uns so gern schulmeisterlich daherkommende Deutsche nieder. Geschenkt. Doch inzwischen ist den meisten hierzulande nicht mehr nach Zynismus zumute. Was, so fragen sich immer mehr, ist nur aus diesem Land geworden? Angesichts der GroKo-Bräsigkeit scheint die politische Stimmung im Land zu kippen - keine Kleinigkeit in einem Jahr mit sechs Landtags- und einer Bundestagswahl. Besonders die Zustimmung zu Merkels Unionslager schrumpft. In der Sonntagsfrage stand die CDU zuletzt bei nur noch 32%, erstmals unterhalb ihres Wahlergebnisses von 2017 und gefühlt Lichtjahre von den 40% im Frühsommer 2020. Hierbei kommt die Unzufriedenheit mit dem Corona-Management, welches nun erstmals mehr Wähler per saldo negativ bewerten, zusammen mit dem Groll über geschäftstüchtige Unionsabgeordnete, die sich mit schwunghaften Masken-Deals sechsstellige Provisionen verschafften. Erstmals scheint so etwas wie Endzeitstimmung der Ära Merkel spürbar, welche bis dato ausgeblieben war - vermutlich zu einem Gutteil wegen der Dramatik der Corona-Krise selbst. Inzwischen drängen sich Vergleiche mit 1998 auf, als das politische Gefüge geprägt war durch 16 Jahre Kanzlerschaft von Helmut Kohl und Verzagtheit wie Mehltau über dem Land lag. Das bisher scheinbar so stabile Rahmenwerk wird fragiler. Schon am kommenden Wochenende könnte bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den Regierenden der Wind aus Unzufriedenheit und Coronamüdigkeit ins Gesicht blasen, wobei in beiden Ländern Merkels CDU als Oppositionspartei (Rheinland-Pfalz) bzw. Junior-Koalitionspartner (Baden-Württemberg) sozusagen noch Schonfrist genießt. Sollte sich aber das Komplettversagen der Bundesregierung bei Impfen, Testen und Digitalisierung in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen, könnte es mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September durchaus zu erheblichen Verschiebungen kommen.

Kann Europa aufholen?

Die Frage, ob Deutschland beim Weg aus der Covid-Krise noch die Kurve bekommt, ist auch entscheidend dafür, ob Investoren wieder zuversichtlicher bezüglich deutscher (und insgesamt kontinentaleuropäischer) Aktien werden. Zuletzt ist massiv Anlegergeld aus Europa abgeflossen, der zu Beginn einer wirtschaftlichen Erholung sonst übliche Zyklik- bzw- Value-Bonus für Europa steht vor allem angesichts der dramatisch schlechteren Impfperformance in Frage. Zuletzt sah eher Großbritannien wie das bessere Europa aus, was angesichts der bisherigen Leistungen der Johnson-Regierung vor kurzem noch wie ein schlechter Witz geklungen hätte und vor dem Hintergrund des Brexit ein veritables PR-Debakel für die EU darstellt. Nun aber notieren Anleger nüchtern, dass Großbritannien mit 33% Geimpften (im Vergleich zu 8% in der EU) nicht nur deutlich näher an der Herdenimmunität, sondern mit einem KGV-Abschlag von über 20% auch wesentlich günstiger bewertet ist als Europa.

Somit dürfte die EZB am Donnerstag gar keine Wahl haben als die Bereitschaft zu weiteren Anleihekäufen ins Fenster zu stellen. Sollte sich weiter bestätigen, was sich bereits jetzt in den Zahlen andeutet, nämlich dass Europas Erholung den USA und Großbritannien um mindestens ein Quartal hinterherhängt, könnte allzu große Hoffnung auf das zyklische Potenzial europäischer Aktien sich als vorschnell erweisen.





Wichtige Hinweise

Rechtliche Informationen

