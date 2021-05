Marktausblick Woche 18: Ein asynchroner Neustart

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock

BlackRock Marktausblick 4. Mai 2021





Der bisherige Verlauf der Berichtssaison für das erste Quartal spricht eine deutliche Sprache. So konnten in den USA rund 85% der Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen, etwa zehn Prozentpunkte mehr als in Europa. Auch das Ausmaß der „Beats“, also der positiven Abweichungen von den Konsensusschätzungen, betrug in Amerika mit 23% deutlich mehr als Europas 18%, und der durchschnittliche Zuwachs an Gewinnen pro Aktie lag mit rund 50% im Schnitt höher als der durchaus beachtliche 40%-Gewinnsprung europäischer Unternehmen. Liegen damit die US-Firmen somit nur knapp vor den ebenfalls sehr guten europäischen Ergebnissen, wird das schnellere Erholungstempo der US-Wirtschaft an den BIP-Zahlen vollends deutlich. Im ersten Quartal wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt um rund anderthalb Prozent gegenüber Q4, während Europa um 0,6% schrumpfte. Es scheint also, als habe die US-Wirtschaft die Covid-Rezession hinter sich gelassen, während sich in Europa nun auch technisch eine W-förmige Doppelrezession feststellen lässt. Die gute Nachricht ist, dass aktuell, Richtung Mitte des zweiten Quartals, auch in Europa die Schrumpfung überwunden sein dürfte, aber allein wegen des großen Abstands zu den USA in Q1 wird die europäische Volkswirtschaft für das Gesamtjahr 2021 vermutlich ein deutlich schwächeres Durchschnittswachstum verzeichnen. Während die USA um 6-7% wachsen dürften, bleibt Europa mit 3-4% deutlich dahinter zurück. Das ist insofern bemerkenswert, als in Europa im Jahr 2020 das BIP mit rund -7% stärker einbrach als in den USA (-3,5%) und man daher einen stärkeren Basiseffekt hätte erwarten können. Dass dieser offenbar ausbleibt und Europa einmal mehr den USA hinterherhinkt, hat neben dem schnelleren amerikanischen Impftempo viel mit fiskalischem Stimulus zu tun. Im Vergleich mit dem Feuerwerk aus dem „American Rescue Plan“ und dem „Build Back Better“ nehmen sich die nationalen Stimulusprogramme europäischer Regierungen geradezu zwergenhaft aus, und auf den beherzten Schub des „Next Generation EU-Fonds“ warten Europas Regionen weiter geduldig, bis - hoffentlich wie geplant im Sommer - die ersten Tranchen tatsächlich fließen können.

Es ist kein Wunder, dass angesichts dieser asynchronen Makrodynamik die US-Aktienindizes ihre europäischen Pendants in der Zwischenzeit in puncto Jahresperformance wieder überholt haben. Lagen bis vor wenigen Tagen die Europäer noch knapp vorn, ist nunmehr der US-Gesamtmarkt mit +10,4% an der Eurozone (+9,4%) vorbeigezogen. Addiert man die rund 1,6%-Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn, ergibt sich schon wieder ein erklecklicher Vorsprung. Was sich anfühlt wie die ernüchternde Feststellung, dass am Ende doch wieder die US-Märkte vorn liegen werden, verbirgt aber durchaus eine Erfolgsgeschichte, nämlich die vorsichtige Hoffnung, dass auch Europa die dritte Covid-Infektionswelle noch bremsen kann, bevor sie zu einer Überlastung der Gesundheitssysteme führt. So waren zuletzt die Inzidenzzahlen seitwärts bzw. leicht abwärts gerichtet, während sich das Impftempo beschleunigt. In der DACH-Region lagen zu Wochenbeginn die Inzidenzwerte um 150 und die Impfquote bei rund 25%. Deutschland, wo lange viel zu wenig und zu langsam geimpft wurde, näherte sich am vergangenen Mittwoch mit 1,1 Millionen verabreichten Impfdosen erstmals dem Wert an, den die Bundesregierung mit 10 Millionen Impfungen pro Woche für Ende Juni anpeilt. Sollte das Tempo aufrechterhalten und genügend Impfstoff geliefert werden, erscheint nunmehr das Ziel erreichbar, im Spätsommer rund 70% der erwachsenen Bevölkerung geimpft zu haben. Danach wird zu sehen sein, ob Impfungen von Kindern und Jugendlichen sowie der Wunsch nach Normalität auch bei bisherigen Impfskeptikern dazu ausreichen werden, die für die Herdenimmunität vermutlich notwendigen mindestens 80% der Gesamtbevölkerung zu erreichen. Sicher ist das keineswegs, aber inzwischen sieht es recht gut aus, weswegen auch ökonomisch einiger Optimismus mit Blick auf Europa berechtigt erscheint.

Wie beeinflusst die Normalisierung den Wahlkampf?

Sollte sich vor der Bundestagswahl am 26. September die Coronalage derart entspannen, dass viele Menschen ihr normales Leben weitgehend zurückerhalten haben, könnte dies spürbare Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben. Dies würde den Regierungsparteien helfen, die sich derzeit mit rückwärtsgewandten bzw. möchtegern-progressiven Manövern Zuspruch zu verschaffen bemühen. So versucht die CDU mit der Nominierung eines rechtslastigen Kandidaten in Thüringen, der AfD Stimmen abzujagen, während sich die SPD in Diskussionen um Identitätsthemen und Cancel Culture verheddert. Beide überlassen damit den Grünen und ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die Möglichkeit, sich einen veritablen Vorsprung in Sonntagsfrage und Kandidatenbeliebtheit zu verschaffen. Den wird sie auch brauchen, wenn im heißen Wahlsommer Inhalte und Programm der Grünen von allen Seiten durchleuchtet werden und vor allem die Regierenden sich im Glanz einer deutlich verbesserten Coronasituation werden sonnen können. Von den heutigen Umfragen also auf das Wahlergebnis zu schließen, könnte sich also besonders im Jahr 2021 als voreilig erweisen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen.Jetzt anmelden









Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Advisors (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 00796793. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelassen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Falls Großbritannien und die Europäische Union keine Vereinbarung abschließen, die es Unternehmen in Großbritannien erlaubt, in den Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen, ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:

(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum und

(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. für alle Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.

BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.