Marktausblick Woche 49: Champagnerlaune

Das Update zur Woche mit Felix Herrmann

BlackRock Marktausblick 01. Dezember 2020





Wie schnell sich die Lage doch ändern kann. Ein Wahlsieg Bidens hier, ein Impfstoffdurchbruch dort und schon sind die globalen Finanzmärkte in Champagnerlaune. Zugegeben: diese beiden Events waren auch absolute Meilensteine, auf die man sicher noch in einigen Jahren zurückblicken wird. Beide Events markieren Wendepunkte und schüren die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach Donald Trump und Covid-19. Mehr Gesundheit, mehr Einigkeit, mehr Gerechtigkeit, mehr Wachstum - und vor allem: mehr Planbarkeit. Die Tatsache, dass diese beiden Meilensteine nahezu zeitgleich die Schlagzeilen dominieren, erhöht den positiven Wirkungsgrad in Bezug auf die ausgelassene Stimmung der Anleger nur umso mehr.

Garniert wird das positive Marktumfeld von der Aussicht auf mehr Zentralbankunterstützung (die EZB wird bspw. mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche ihr Krisenprogramm PEPP um rund 500 Milliarden Euro aufstocken). Beruhigend ist dabei vor allem die Aussicht, dass sich hieran so schnell nichts ändern wird (zur Erinnerung: die Fed plant bis mindestens Ende 2022 keine Zinsanhebungen) - und all das trotz des Rebounds, der beim Wachstum für 2021 zu erwarten ist. Die Fiskalpolitik dürfte sich ebenfalls nochmal ins Zeug legen. In den USA hat in diesem Zusammenhang die Nominierung von Janet Yellen als neue Finanzministerin die Stimmung weiter gehoben. Erstens, weil damit klar ist, dass Elizabeth Warren - das Gespenst der Finanzmärkte - kein Teil des Kabinetts wird, und zweitens, weil Yellen eine klare Befürworterin von umfangreichen Corona-Hilfen ist und gleichzeitig ein gutes Verhältnis mit vielen Republikanern pflegt. Das schürt Hoffnungen auf eine rasche Verabschiedung eines weiteren umfangreichen Konjunkturpakets Anfang 2021.

Bevorstehende Risikoevents bieten darüber hinaus mehr „Upside“- als „Downside“-Potenzial. Sollte bei den Brexit-Verhandlungen doch noch ein Deal herausspringen, dürfte dies zahlreiche Anleger positiv überraschen. Auf ein Scheitern der Verhandlungen wird hingegen jedes Unternehmen, das vom Brexit betroffen ist, vorbereitet sein. Bei der Senatsstichwahl in Georgia im Januar, die den Demokraten letztlich doch noch den Gleichstand im Senat bescheren könnte, rechnet aktuell vermutlich ebenfalls nur eine kleine Minderheit mit einem Erfolg der Demokraten. Sollte es zu einem unerwarteten blauen Coup kommen, wäre dies aus Marktsicht ebenfalls erfreulich, da die Biden-Administration dann deutlich mehr Beinfreiheit bei den Staatsausgaben hätte.

Kein Wunder also, dass Anleger den Monat November als einen der besten Aktienmonate überhaupt verbuchen können. Dank eines zweistelligen Plus im breiten MSCI All Country World Index kletterten globale Aktien auf ein neues Allzeithoch. Gerade Aktien aus den Schwellenländern konnten im November weiteren Boden auf Aktien aus der industrialisierten Welt gutmachen. Seit Jahresbeginn betrachtet, liegt der MSCI Emerging Markets nun sogar mit dem MSCI World gleichauf. Nachdem Anleger zu Beginn der Pandemie im März rund 90 Milliarden US-Dollar aus EM-Aktien und -Anleihen abgezogen hatten, kehrten sie mit Beginn des vierten Quartals mit Überzeugung zurück. Im Vergleich zum Niveau von vor der Corona-Krise sind EM-Risikoaktiva aber immer noch unterrepräsentiert in den Portfolios der Anleger.

Schwellenländeraktien und -anleihen profitieren ganz besonders von der gesunkenen Risikoaversion. Sie profitieren von der Aussicht auf weiter niedrige US-Zinsen (trotz der gesunkenen Risikoaversion liegen die zehnjährigen US-Staatsanleiherenditen ziemlich exakt auf dem Niveau von Ende Oktober) und sie profitieren von der Erwartung, dass auch der US-Dollar im kommenden Jahr als sicherer Hafen eher weniger gesucht sein dürfte. Zudem dürfte insbesondere die weniger erratische US-Außenpolitik unter Joe Biden einen Push für EM-Risikoaktiva bedeuten.





Was bedeutet das für Anleger?

Aufgrund der veränderten Marktlage sind wir tendenziell optimistischer in Bezug auf Risikoaktiva bzw. zyklische Werte. In diesem Zuge heben wir unsere Empfehlung für Anleihen aus den Emerging Markets auf neutral an, nachdem wir vor kurzem bereits asiatische Aktien auf „übergewichten“ heraufgestuft hatten. Wir sehen für Anleihen, die in harter Währung denominiert sind, aber vor allem auch für Anleihen in lokaler Währung weiteres Aufholpotenzial. Insbesondere Anleihen in lokaler Währung haben einen guten Teil der Rallye der letzten Monate verpasst. Entsprechend günstige Bewertungen machen diese Anlageklasse vor dem Hintergrund des oben beschriebenen Marktumfeldes attraktiv - zumal EM-Währungen gegenüber dem US-Dollar zulegen dürften.

Diese Strategieanpassung im Anleihesegment spiegelt unsere grundsätzlich bevorzugte Hantelstrategie wider, die an einem Ende auf Qualität und Sicherheit, etwa in Form von inflationsgeschützten Anleihen, am anderen Ende aber auch auf ausgewählte zyklische Werte setzt.

Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Diese Werbemitteilung dient rein zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf von Anteilen an Fonds der BlackRock Gruppe dar. Diese Mitteilung unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht.Eine Finanzanlage ist typischerweise mit gewissen Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Eine mögliche Kaufentscheidung darf ausschließlich auf Basis der Informationen getroffen werden, die der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte und/oder wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht zur Verfügung stellen. Die Dokumente in deutscher Sprache zu den einzelnen Fonds finden Sie unter den angegebenen Links und hier.

Zu beachten gilt, dass, verglichen mit entwickelteren Märkten der Wert der Anlagen aufgrund einer höheren Unsicherheit bezüglich der Funktionsweise dieser Märkte und Schwellenländer einer höheren Volatilität ausgesetzt sein kann.Die hier dargelegten zukunftsgerichteten Erklärungen stellen die Beurteilung des Autors zum Datum dieses Materials dar. Zukunftsgerichtete Erklärungen beinhalten wesentliche Elemente subjektiver Beurteilungen und Analysen sowie deren Veränderungen und/oder die Berücksichtigung verschiedener, zusätzlicher Faktoren, die eine materielle Auswirkung auf die genannten Ergebnisse haben könnten. Tatsächliche Ergebnisse können daher möglicherweise wesentlich von den hier enthaltenen Ergebnissen abweichen.

Bei diesem Material handelt es sich um eine Marketinginformation. Es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Dieses Material darf nicht als verlässliche Prognose, Finanzanalyse oder Anlagerat verstanden werden und ist keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch ist es als Basis für die Übernahme einer speziellen Anlagestrategie zu betrachten. Die geäußerten Meinungen unterliegen möglicherweise Änderungen, sollten zugrunde liegende Umstände sich ändern. Die Informationen und Meinungen in diesem Dokument stammen aus eigenen und externen Quellen, die von BlackRock als verlässlich eingestuft werden, sind nicht unbedingt vollständig und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert.Dieses Dokument enthält zukunftsorientierte Informationen, die nicht rein auf der Vergangenheit basieren. Dazu zählen u. a. Projektionen und Prognosen. Es wird nicht garantiert, dass die gestellten Prognosen auch eintreffen. Wenn sich der Leser auf die Informationen in diesem Dokument verlässt, liegt das in seinem eigenen Ermessen. Dieses Material ist nicht an Personen oder Rechtseinheiten gerichtet, die Staatsbürger oder Gebietsansässige einem Staat, Land oder einer sonstigen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind (oder ihren Sitz dort haben), in dem/der Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung dieses Dokuments gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstoßen oder BlackRock dazu verpflichten würde, bisher noch nicht erfüllten Registrierungs- oder Lizenzierungsanforderungen nachzukommen.

Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Investment Management (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen mit Geschäftssitz 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Registriert in England und Wales unter Nummer 2020394. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelasssen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority. Falls Großbritannien aus der Europäischen Union (EU) austritt, ohne eine Vereinbarung mit der EU geschlossen zu haben, die es Unternehmen in Großbritannien erlauben würde, im Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen („No-Deal-Brexit-Ereignis“), ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums bzw.BlackRock (Netherlands) B.V. für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum,BlackRock (Netherlands) BV, ein von der niederländischen Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen mit Geschäftssitz Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31 020 549 - 5200, Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

© 2020 BlackRock, Inc. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.