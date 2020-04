Marktbeobachter erwarten Welle wirtschaftlicher Hiobsbotschaften – Und laut diesem Analysten stellt der Markt die falsche Frage

Die Erholungswelle der letzten Tage hat heute ein Ende genommen, die Aktienmärkte haben eine Kursänderung vorgenommen und sind wieder gen Süden unterwegs. Im Tagesverlauf wollen Bundesregierung und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Analyst Charalambos Pissouros vom Brokerhaus JFD warnte vor Schnellschüssen. „Es ist zu früh, um die Wirtschaft wieder hochzufahren. Wenn die Regierungen es dennoch tun, muss es schrittweise erfolgen, um keine neue Infektionswelle zu riskieren.“

Welle wirtschaftlicher Hiobsbotschaften erwartet

Unabhängig davon müssten sich Anleger auf weitere Hiobsbotschaften einstellen, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. „Die ersten harten Wirtschaftsdaten haben einen Vorgeschmack dessen gegeben, was uns in den nächsten Wochen und Monaten an Veröffentlichungen weltweit – seien es Unternehmenszahlen oder volkswirtschaftliche Konjunkturdaten – erwartet.“

So prophezeit Bruce Kasman, Chef-Volkswirt der Bank JPMorgan, für 2020 einen weltweiten Gewinnrückgang um 70 Prozent. „Selbst nach der erwarteten anschließenden Erholung werden die Überschüsse 2021 etwa 20 Prozent hinter dem Niveau von 2019 zurückbleiben.“ Vor diesem Hintergrund prognostizierte TomTom nach einem Umsatz-Einbruch um knapp ein Viertel im ersten Quartal für das Gesamtjahr einen negativen Cash Flow. Die Aktien des Navigationsgeräte-Anbieters rutschten im Amsterdam um sieben Prozent ab.

Bei den anstehenden US-Einzelhandelsumsätzen für März erwarteten Experten einen Einbruch um acht Prozent. Da die dortigen Corona-Beschränkungen aber erst im Laufe des Monats eingeführt worden seien, spiegelten sie die Folgen der Pandemie nur teilweise wider. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Gewinnmitnahmen drücken Gold – Ölpreis fällt erneut

Unterdessen machten einige Gold-Anleger Kasse. Das Edelmetall verbilligte sich um ein Prozent auf 1710 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Das sei aber nur ein kurzer Rücksetzer und ein Test der Marke von 1800 Dollar nur eine Frage der Zeit, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Die Unsicherheiten an den Märkten bleiben groß und die aktuelle Krise hat zu einem wahren Tsunami an billigem Geld geführt. Dies sollte die Nachfrage nach der Inflationsversicherung Gold aufrecht erhalten.“

Unterdessen näherte sich der Ölpreis wieder seinen 18-Jahres-Tiefs von Ende März. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 3,9 Prozent auf 28,46 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). In ihrem Sog rutschte der Index für die europäischen Öl- und Gasfirmen um fünf Prozent ab. Die Internationale Energieagentur rechnet wegen der Virus-Krise für April mit einem Nachfrage-Einbruch um 29 Millionen Barrel pro Tag. Dies könne durch keine Förderbremse aufgefangen werden. Die jüngste Einigung der „Opec+“, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, auf eine Drosselung um etwa zehn Millionen Barrel pro Tag sei aber ein guter Anfang.

Auf den Verkaufslisten standen auch italienische Anleihen. Dies trieb die Rendite der zweijährigen Titel auf ein Vier-Wochen-Hoch von 0,953 Prozent. Die Enttäuschung über den Verzicht der EU auf die Ausgabe gemeinsamer ‚Coronabonds‘ laste weiter auf der Stimmung, sagte Anlagestratege Sebastian Fellechner von der DZ Bank.

Stellen die Analysten die richtige Frage?

Anleger und Analysten wollen wissen, wann die Wirtschaft wieder durchstarten kann, um endlich wieder klare Verhältnisse für Aktienbewertungen zu haben. Diese Frage ist aber nicht die entscheidende, sagt Boris Schlossberg, Geschäftsführer von BK Asset Management. Die viel relevantere Frage würde lauten: „Wann wird sich die Gesamtnachfrage auf das Niveau von vor dem Virus erholen? Angesichts des massiven Schadens, der den Verbraucherbilanzen zugefügt wurde, ist dies ein viel schwieriger zu bewertendes Dilemma“, wird er vom Branchenportal Marketwatch zittiert.

Carl Weinberg, Chefökonom bei High Frequency Economics, hat drei entscheidende Punkte in einer Notiz an seine Kunden genannt, die entscheidend für die Dauer der Erholung sein werden: „Wie weit ist der Boden für diese wirtschaftliche Kontraktion noch entfernt? Wie lange wird es dauern, bis wir dort ankommen? Wie viel der Produktionskapazität der Welt wird durch die Kontraktion zerstört?“ Laut dem Analysten sind die Erwartungen einer V-Förmigen Erholung der Weltwirtschaft nicht mehr realistisch.

Selbst wenn nur eins von zehn Unternehmen nach einem dreimonatigen Lockdown nicht überleben sollte, wäre der gesamtwirtschaftliche Schaden bereits so enorm, dass bei einer Öffnung nicht vom selben Level gestartet werden kann und somit weniger Jobs, weniger Produktionskapazität und ganz allgemein weniger Wirtschaftsleistung zu einer Erholung beitragen, die dadurch wesentlich länger dauern wird.

Für die Aktienmärkte könnte das weitere herbe Abschläge bedeuten, denn solange man nicht abschätzen kann, wie schlimm die negativen Auswirkungen langfristig für die Unternehmen werden, kann auch keine eindeutige Bewertung stattfinden.

onvista-Redaktion/reuters

Titelfoto: Fred Ho / Shutterstock.com

