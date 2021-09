Markteinführung des expellergepressten Reiskeimöls von der TSUNO Group! Ohne Lösungsmittel können lediglich 10 % gewonnen werden

~Kosmetischer Bio-Standard wird erreicht~

TSUNO (Firmensitz: Katsuragi, Landkreis Ito-gun, Präfektur Wakayama, Japan; Präsident: Fumi Tsuno; https://www.tsuno.co.jp/) lanciert ein hochwertiges Reiskeimöl, das unter der Bezeichnung „Expeller Pressed Rice Bran Oil“ seit dem 1.September 2021 mit natürlichen Herstellungsmethoden produziert wird.

Reiskleie enthält lediglich 20 % Öl, und ohne Lösungsmittel kann bei der Pressung nur etwa die Hälfte davon gewonnen werden. Da der Ölgehalt so gering ist, ist die Herstellungsmethode mit organischen Lösungsmitteln, die als Lebensmittelzusatzstoffe anerkannt sind, für Massenprodukte auf dem Markt weit verbreitet. Der auf Reisöl spezialisierte Hersteller TSUNO erforscht seit mehreren Jahren Methoden mit Expellerpressen für die Massenproduktion, da die Nachfrage nach natürlich gepresstem Reiskeimöl zunimmt – und jetzt wurde endlich ein Durchbruch erreicht. Beim Veredlungsprozess setzte TSUNO die Dampfmethode ein, die seit mehr als 30 Jahren bekannt ist und sich teilweise durchgesetzt hat, um einen komplett lösungsmittelfreien Veredlungsschritt zu erreichen. Bei dem mittels Expellerpressen gewonnenen Reiskeimöl handelt es sich um ein Speiseöl, das alle wertvollen Nährstoffe von Reiskleie enthält, wobei in sämtlichen Herstellungsschritten nur lösungsmittelfreie Methoden eingesetzt werden. Für die Verwendung in Kosmetika wird zudem der „kosmetische Bio-Standard“ erreicht.

Details

Markteinführung: 1. September 2021

Bezeichnung: Expeller pressed Rice Bran Oil (expellergepresstes Reiskeimöl)

Preis: auf Anfrage

Zutaten: Reiskleie

* Wir liefern 18-kg-Dosen und 180-kg-Fässer nebst haushaltsüblichen Flaschen.

Was ist so gut an expellergepresstem Reiskeimöl?

1. Expellergepresst

Erforscht und entwickelt von TSUNO, einem auf Reisöl spezialisierten Unternehmen.

Nur 10 % des Reiskeimöls können durch die Methode mit Expellerpressen gewonnen werden. Es ist sehr natürlich und wertvoll.

2. Reich an Nährstoffen!

Reich an nicht verseiften Inhaltsstoffen (die in der Reiskleie enthalten sind), da in der gesamten Produktion keine organischen Lösungsmittel eingesetzt werden

3. In kosmetischem Bio-Standard

Expellergepresstes Öl wird nicht nur als pflanzliches Speiseöl, sondern auch als Bestandteil von Kosmetika verwendet.

Es ist sehr gut für die Haut und hat funktionelle Wirkungen.

Unser expellergepresstes Öl ist nach dem kosmetischen Bio-Standard zertifiziert.

Über Reiskeimöl

Reiskeimöl ist ein aus Reiskleie gewonnenes pflanzliches Öl.

Es hebt den Eigengeschmack von Nahrungsmitteln hervor.

Es eignet sich für pfannengerührte und frittierte Gerichte, Saucen oder Gerichte aller Art.

Über die TSUNO Group Co., Ltd.

Das Ziel der TSUNO Group ist es, durch die Erforschung von Reiskleie zu Gesundheit, Schönheitspflege und Umweltschutz beizutragen.

Wir betreiben drei Geschäftsbereiche, die alle aus Reis gewonnene Reiskleie nutzen. Reis ist eine der drei wichtigsten Getreidearten der Welt.

Unsere Produkte werden von verschiedensten Kunden verwendet – von privaten Haushalten über die Lebensmittelbranche und den medizinischen Bereich bis hin zur Kosmetikbranche.

Wir unterhalten Geschäftstätigkeiten in etwa 40 Ländern auf der ganzen Welt.

Seit ihrer Gründung hat die TSUNO Group Qualitätskontrollen, Umweltschutz und Sicherheit als Grundlage aller ihrer Unternehmenstätigkeiten priorisiert, darunter Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Verkauf.

Wir sind überzeugt davon, dass „umweltfreundliche Produkte gut für Schönheit und Gesundheit sind“. So setzen wir unsere nachhaltigen Unternehmenstätigkeiten fort und verbessern diese ständig.

URL: https://www.tsuno.co.jp/en/

Handelsabteilung

TSUNO Group Co., Ltd.

Keita Amano

+81 739 22 8000

boeki@tsuno.co.jp