Marktexperte Molnar: "April war ein Katastrophenmonat"

Der Markt blickt gebannt auf den Fed-Zinsentscheid am Mittwoch. Womit ist geldpolitisch auch im weiteren Jahresverlauf zu rechnen und was liefern die Unternehmen im Rahmen der Berichtssaison? Marktexperte Jürgen Molnar, RoboMarkets, nimmr die aktuelle Marktstimmung unter die Lupe, Womit Anleger in nächster Zeit rechnen müssen, darüber spricht der Marktkenner im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008