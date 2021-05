Marktsegment-Ausblick von AM Best: AM Bests Ausblick für den Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland bleibt stabil

AM Best behält seinen stabilen Ausblick für den deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt bei.

Der stabile Ausblick wird durch die Preisdisziplin untermauert, die die Anbieter trotz der geringeren Kapitalanlageergebnisse aufrechterhalten, um die Rentabilität der versicherungstechnischen Leistungen sicherzustellen. Darüber hinaus unterstützen die starke und stabile Solvenz den Ausblick für 2021, ebenso wie die konservativen Investmentportfolios der deutschen Schaden- und Unfallversicherer.

COVID-19 bedingte Versicherungsschäden in Deutschland haben hauptsächlich die Gewerbe- und Industrieversicherung betroffen, was wiederum den bisherigen Trend der positiven Preisanpassungen weiterhin fördern sollte. AM Bests neuer Marksegment-Bericht mit dem Titel „Marktsegment-Ausblick: Deutschland Schaden- und Unfallversicherung“, erwähnt allerdings auch, dass AM Best seinen Ausblick auf das Segment auf negativ ändern könnte, sollte eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu einer höheren Volatilität der Anlageergebnisse führen oder sich die technische Rentabilität verschlechtern.

Den vollständigen Bericht zu diesem Marktsegment finden Sie unter http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=308035.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und besitzt Regionalbüros in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com.

