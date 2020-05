Marktstratege Lipkow: Gefahr Handelsstreit - "kann sehr, sehr holprig für die Märkte werden"

Der Handelsstreit zwischen den USA und China könnte neu aufflammen. Und das könnte die Märkte weiter in die Bredouille bringen. Gerade Europa würde laut Lipkow dann zum Verlierer werden.

Spannung versprechen auch die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. "Hier geht es jetzt wirklich um die Entwicklung in der Realwirtschaft und wenige um die Stimulation aus den geldpolitischen Maßnahmen", so Lipkow.

Außerdem analysiert der Markstraten die Quartalszahlen von BMW, Fresenius, FMC, Vonovia, Infineon, Allianz, Walt Disney, Amazon, Apple und Microsoft.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, EU0009652759, DE0008404005, US2546871060