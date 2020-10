Marktstratege Lipkow: Volatile Zeiten stehen bevor - DAX, Grenke, Shop Apotheke, K+S, Bayer im Check

Der Marktstratege verweist auf die Bedeutung der US-Börsen für den Wahlkampf von Donald Trump. Deswegen sei man, was das Coronahilfspaket in den USA angeht, bereits wieder etwas zurückgerudert. Die Deutsche Börse hat in dieser Woche mit dem Vorschlag, den DAX auf 40 Konzerne aufzustocken, für Aufsehen gesorgt. Für Lipkow eine sinnvolle Maßnahme.

Außerdem geht es im folgenden Interview um Grenke, die Shop Apotheke, K+S, Bayer und die Versicherer.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A161N30, NL0012044747, DE000KSAG888, DE000BAY0017, DE0008404005