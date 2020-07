Marktstratege Lipkow: Wir sehen in der Bilanzsaison ganz klare Gewinner und Verlierer

Besonders gut lief es in diesem Jahr für die US-Techwerte. Der Technologieindex Nasdaq eilte zuletzt von Rekord zu Rekord. Damit dürfte es laut Lipkow aber erst einmal vorbei sein.

Ein großes Thema aktuell ist natürlich die Bilanzsaison. In Deutschland geht es langsam los, in den USA sind längst die großen Schwergewichte an der Reihe. Was Lipkow von Apple, Amazon, Apple und Facebook erwartet und was er über die aktuell angesagten Biotech-Konzerne denkt, erfahren Sie im folgenden Interview.

