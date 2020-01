Marktüberblick: Bank-Aktien starten schwungvoll ins Jahr

Der deutsche Aktienmarkt erwischte einen sehr positiven Start in das neue Börsenjahr. Als Kurstreiber fungierte die Senkung der Mindestreserveanforderungen für die Banken seitens der chinesischen Notenbank PBoC. Zusätzlich lieferte die Wall Street mit neuen Rekordständen Rückenwind. Für den DAX ging es um 1,03 Prozent nach oben auf 13.386 Punkte. MDAX und TecDAX haussierten um 1,04 und 1,60 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 79 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 89 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 75,3 Millionen Aktien (Vortag: 31,4) im Wert von 3,04 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,71). Mit weitem Abstand stärkster Sektor waren die Banken. Dahinter waren Technologiewerte und Automobilwerte gesucht. Lediglich die Sektoren Versorger und Konsum verbuchten leichte Abschläge. Die Aktie der Deutschen Bank sprang an der DAX-Spitze um 6,21 Prozent nach oben. Wirecard und Volkswagen verbesserten sich um 4,55 und 2,41 Prozent. RWE büßte als Schlusslicht 1,42 Prozent ein. Henkel und Beiersdorf verloren 1,12 und 0,93 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 1,15 Prozent höher bei 28.869 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,59 Prozent auf 8.872 Zähler hinzu. Beide Indizes markierten damit neue Allzeithochs. 60 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. 214 neuen 52-Wochen-Hochs standen fünf neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Industrie und Technologie. Versorger, Rohstoffwerte und Immobilienaktien zeigten derweil deutliche Schwäche.

Am Devisenmarkt konnte sich der US-Dollar von den erreichten Mehrmonatstiefs erholen. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,37 Prozent fester bei 96,80 Punkten. EUR/USD fiel um 0,77 Prozent auf 1,1173 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen fielen der Yen durch Stärke und das Pfund Sterling durch Schwäche auf.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 0,14 Prozent auf 436,81 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,36 Prozent auf 66,24 USD. Im heutigen asiatischen Handel zog die Notierung um zwischenzeitlich weitere fast 3 USD an. Auslöser war ein Militärschlag der USA, bei dem auf dem Flughafen in Bagdad ein wichtiger iranischer General getötet wurde. Gold notierte am Abend 0,54 Prozent fester auf einem Mehrmonatshoch bei 1.531 USD (1.369 EUR). Die Flucht in sichere Häfen im heutigen asiatischen Handel beförderte den Kurs weiter nordwärts bis auf in der Spitze 1.547 USD.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,23 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend nach dem zwischenzeitlichen Markieren eines 8-Monats-Hochs drei Basispunkte tiefer bei minus 0,22 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,15 Prozent fester bei 171,12 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um vier Basispunkte auf 1,88 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Stark gesucht waren Ölwerte dank der anziehenden Ölpreise. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt 0,03 Prozent tiefer bei 171,88 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute steht von der Makroseite der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA im Fokus. Daneben richtet sich der Blick der Anleger auf das am Abend zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der letzten Fed-Sitzung.

