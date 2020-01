Marktüberblick: Gold-Rally setzt sich fort

Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag Kursgewinne verbuchen. Der DAX verbesserte sich um 0,76 Prozent auf 13.227 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,33 und 1,18 Prozent. In den drei Indizes gab es 73 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Im DAX wechselten 78,3 Millionen Aktien (Vortag: 71,8) im Wert von 3,23 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,50) den Besitzer. Alle Sektorenindizes endeten im Plus. Am stärksten gesucht waren Technologieaktien und Banken. Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 4,96 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf eine Anhebung der Umsatzprognose durch den Wettbewerber Microchip. Deutsche Bank und HeidelbergCement folgten mit Kurssprüngen um 3,46 und 2,48 Prozent. Lediglich E.ON, Volkswagen und Beiersdorf verbuchten im Leitindex nachrichtenlos Verluste zwischen 0,23 und 0,71 Prozent.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial trotz besser als erwarteter Konjunkturdaten zur Schlussglocke 0,41 Prozent auf 28.584 Punkte ein. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 notierte dank fester Halbleiteraktien lediglich 0,02 Prozent tiefer bei 8.846 Zählern. 55 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Es gab 131 neue 52-Wochen-Hochs und elf neue Tiefs. Alle Sektoren bis auf Kommunikationsdienstleister mussten Abschläge hinnehmen. Am schwächsten tendierten Immobilienwerte und nicht-zyklische Konsumwerte.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,39 Prozent höher bei 97,00 Punkten. EUR/USD gab um 0,47 Prozent auf 1,1144 USD nach. Yen und Franken waren gesucht, während der Austral-Dollar Schwäche zeigte.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 0,51 Prozent auf 442,35 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich um 1,10 Prozent auf 68,15 USD. Ein iranischer Raketenangriff auf US-Basen im Irak trieb die Notierung jedoch im asiatischen Handel kräftig nach oben. Zwischenzeitlich ging es bis auf ein 4-Monats-Hoch bei 71,75 USD hinauf. Von dort aus bewegte sich der Kurs jedoch wieder südwärts bis auf zuletzt knapp unter 69 USD. Für eine Entspannung sorgte ein Tweet von US-Präsident Donald Trump, wonach „alles gut“ sei. Ferner deuten Aussagen aus Teheran darauf hin, dass die Vergeltungsmaßnahmen auf den jüngsten US-Angriff auf einen iranischen General damit abgeschlossen sein könnten. Gold setzte seinen Kursaufschwung in diesem Umfeld fort. Im US-Handel ging es um 0,22 Prozent nach oben auf 1.572 USD (1.413 EUR). In Reaktion auf den iranischen Militärschlag haussierte das Edelmetall in der Spitze bis auf ein Mehrjahreshoch bei 1.613 USD (zuletzt: 1.592 USD).

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,29 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gewann ebenfalls einen Basispunkt hinzu auf minus 0,28 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,10 Prozent tiefer bei 171,99 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes zog um zwei Basispunkte auf 1,83 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh südwärts. Anfänglich noch wesentlich deutlichere Kursverluste konnten nach dem Trump-Tweet eingedämmt werden. Der MSCI Asia Pacific Index gab zuletzt um 0,69 Prozent auf 170,05 Punkte nach. Der Chip-Riese Samsung Electronics schlug mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen. Die Aktie zog an der Börse in Südkorea um rund 2,5 Prozent an.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum deutschen Auftragseingang in der Industrie im Fokus. Unternehmensseitig veröffentlicht Walgreens Boots Alliance seine Quartalszahlen. Die Aktie der Deutschen Euroshop dürfte unter einer gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Warnung vor hohen Bewertungsverlusten leiden.

