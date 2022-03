Marktüberblick mit Experte Roger Peeters, pfp Advisory

Am Finanzmarkt sind die Sorgen bezüglich der wirtschaftlichen Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie dem Kriegsgeschehen in der Ukraine gewichen. Was Sie als Anleger jetzt wissen sollten und welche Folgen sich durch die einzelnen Anlageklassen ziehen könnten, erfahren Sie in diesem Interview zwischen Marktexperten Roger Peeters von PFP Advisory und AktionärTV-Moderatorin Johanna Krämer.

Zugehörige Wertpapiere: