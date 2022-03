Marktüberblick mit Michael Foeller, ICF Bank

Der Kriegszustand in der Ukraine und das erneute Aufflammen der Corona-Pandemie wird auch den Finanzmarkt noch nachhaltig verändern. Weshalb der Goldpreis und Öl-Aktien jetzt zu beachten sind und welche Zukunft Unternehmen, so genannter Trend-Aktien bevorsteht, erfahren Sie in diesem Interview zwischen Marktexperten Michael Foeller, ICF Bank und AktionärTV-Moderatorin Johanna Krämer

Zugehörige Wertpapiere: DE000A161408, DE000A2E4K43, GB00BP6MXD84, FR0000120271