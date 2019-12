Marktüberblick: Nike-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen

Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die positiven Vorzeichen. Stützend wirkte der große Verfall an der Terminbörse Eurex. Der DAX legte um 0,80 Prozent auf 13.319 Punkte zu. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex damit einen Aufschlag von 0,27 Prozent. MDAX und TecDAX stiegen am Berichtstag um 0,44 respektive 0,14 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 68 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Im DAX wechselten 170,7 Millionen Aktien (Vortag: 84,0) im Wert von 8,32 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,52) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Chemie, Konsum und Immobilien. Am schwächsten tendierten Rohstoffwerte, Bauwerte und Technologietitel. Die Aktie der Deutschen Börse belegte mit einem Anstieg um 2,72 Prozent die DAX-Spitze. Händler verwiesen zur Begründung auf einen positiven Analystenkommentar vom Vortag. Linde und MTU rückten dahinter nachrichtenlos um 2,07 und 2,01 Prozent vor. Die rote Laterne im Index hielt HeidelbergCement mit minus 1,40 Prozent. Infineon und Deutsche Bank notierten 0,82 und 0,75 Prozent schwächer.

An der Wall Street ging es mit dem Dow Jones Industrial um 0,27 Prozent nach oben auf 28.455 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte um 0,43 Prozent auf 8.678 Zähler. Beide Indizes markierten damit neue Rekordstände. 57 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Zugewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Es gab 274 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich neun neue Tiefs. Bei der Sektorenperformance lagen Healthcare und Technologie vorne. Deutliche Abschläge sahen hingegen Finanzwerte und Immobilienaktien. Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike büßte trotz besser als erwarteter Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal nach zwischenzeitlichem Erreichen eines neuen Rekordhochs 1,17 Prozent ein. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar nach einer Reihe veröffentlichter Konjunkturdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,29 Prozent fester auf einem 2-Wochen-Hoch bei 97,68 Punkten. EUR/USD gab um 0,40 Prozent auf 1,1075 USD nach. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen war der Austral-Dollar stark gesucht, während der Franken deutliche Abschläge hinnehmen musste.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,38 Prozent schwächer bei 433,29 Punkten. Brent-Öl verbilligte sich um 0,60 Prozent auf 66,14 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 1,99 Prozent auf 2,31 USD. Comex-Kupfer fiel um 0,73 Prozent auf 2,81 USD. Gold handelte mit einem Abschlag von 0,24 Prozent bei 1.491 USD (1.334 EUR). Silber stieg um 0,41 Prozent auf 17,22 USD. Platin und Palladium sackten derweil um 2,32 und 4,84 Prozent ab.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,25 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um einen Basispunkt auf ebenfalls minus 0,25 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,15 Prozent fester bei 171,58 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes endete auf dem Niveau des Vortages bei 1,92 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Umsätzen und Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte 0,09 Prozent tiefer bei 169,95 Punkten.

Heute richtet sich der Blick auf die November-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Die Konsensschätzung lautet auf einen Anstieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat.

