Markus Bußler: Das stellt alles in den Schatten

Auch die Minen konnten sich aus dem Abwärtssog befreien und zuletzt wieder zulegen. „Wir sehen das typische Bild einer Konsolidierung“, sagt Markus Bußler.

Ziemlich unbeeindruckt zeigen sich allerdings andere Edelmetalle: Die fast schon unglaubliche Rallye bei Palladium geht weiter. Und auch Platin hat zuletzt ein starkes Kaufsignal geliefert. „Ganz logisch ist das nicht, immerhin sollen Elektroautos die Verbrenner verdrängen, in denen die Metalle vor allem bei den Katalysatoren Verwendung finden“, sagt Markus Bußler. Aber vor allem der Palladium-Markt sei vergleichsweise klein und hier sei sicherlich auch spekulatives Kapital am Werk, das den Markt so nach oben pusht. Allerdings münde der Markt mittlerweile in eine parabolische Bewegung. Anleger sollten Vorsicht walten lassen. Spannender sehe hier Platin aus. Der eigentlich große Bruder von Palladium habe ein frisches 52-Wochen-Hoch erreicht und damit ein erstes Kaufsignal generiert.

Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um Yamana Gold. Der Konzern hat gestern Produktionszahlen vorgelegt und die eigene Prognose sowohl bei der Gold- als auch bei der Silberproduktion überboten. Die Aktie präsentiert sich stark und es riecht bereits wieder nach einem neuen 52-Wochen-Hoch. Das gleiche gilt auch für die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Goldcorp. Das Papier profitiert sowohl von der angehobenen Dividende als auch vom Aktienrückkaufprogramm. „Die Outperformance im Vergleich zu Barrick ist nicht mehr zu übersehen“, sagt Markus Bußler. Weitere Aktien: Sibanye-Stillwater und B2Gold. Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen.

Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien?

Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm

Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co?

Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler.

Jetzt kostenlos registrieren!http://www.goldfolio.de

Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, XC0009665529, XC0009665545, ZAE000173951, CA98462Y1007, CA11777Q2099, CA0679011084, US6516391066