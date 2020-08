MARRIOTT INTERNATIONAL - Diese Woche fällt die Entscheidung

In letzter Sekunde rissen die Bullen bei der Aktie von Marriott International im Juni noch einmal das Ruder herum und vermieden auf diese Weise die beschriebenen Verkaufssignale. Doch nach dem Motto "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" könnte es nun bald soweit sein. Zwischen wichtige Unterstützungen und den aktuellen Kurs passt jedenfalls nicht mehr viel.

Das Gap bei 79,90 USD aus dem Mai dieses Jahres ist nun nicht mehr weit entfernt. Ein Schließen dieser Kurslücke wäre unbedenklich, solange die Käufer den Kurs anschließend auch direkt stabilisieren. Denn ein weiterer Fehltritt würde den Konsolidierungstrend seit Juni untermauern, dürfte sogar zu einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung führen. Im Falle eines solchen Verkaufssignals wäre das Zwischentief bei 71,52 USD die erste Anlaufmarke. Bleibt auch dort eine Bodenbildung aus, könnte es in der Folge bis auf 57,00 USD und im Extremfall bis zum Märztief bei 46,56 USD bergab gehen.

Kurzfristige Erholungen treffen am Doppelwiderstand aus EMA50 und einer Horizontalen bei 89,20 USD auf eine Hürde, die es in sich hat. Aktuell müssen sich die Bären erst größere Sorgen machen, sollte das Zwischenhoch bei 94,75 USD übertroffen werden. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung des EMA200 bei aktuell knapp 104,30 USD möglich.

Fundamental betrachtet dürfte es Marriott Analysten zufolge in diesem Jahr schwerfallen, überhaupt einen Gewinn zu erwirtschaften. 2021 soll sich das Ergebnis aber wieder spürbar erholen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 20,97 11,29 18,52 Ergebnis je Aktie in USD 3,80 0,13 2,97 KGV 22 642 28 Dividende je Aktie in USD 1,85 0,48 0,31 Dividendenrendite 2,22 % 0,58 % 0,37 % *e = erwartet

Marriott-International-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)