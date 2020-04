MARRIOTT INTERNATIONAL - Was für eine Volatilität

Hotelketten haben es in der aktuellen Coronakrise natürlich schwer, wenn kaum noch jemand verreisen darf oder will. Da ist es praktisch völlig egal, ob die Hotels einen guten oder schlechten Ruf haben, ob sie in normalen Zeiten Gelddruckmaschinen waren oder nicht. Das Geschäft ist durch diese Pandemie völlig ruiniert.

So etwas hinterlässt natürlich auch im Aktienkurs eine Hotelkette, hier eben Marriott International Spuren. Noch im Dezember 2019 kam es zu einem Anstieg über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 149,12 USD. Anschließend kletterte der Wert das aktuelle Allzeithoch bei 153,39 USD. Kurz darauf kam es zu einem Rückfall unter das alte Allzeithoch. Zunächst schien die Aktie noch bullisch zu konsolidieren, aber Ende Februar kam gewaltiger Verkaufsdruck auf. Die Aktie krachte durch die Nackenlinie eines Doppeltops bei 100,62 USD und erreichte noch in derselben Woche das Mindestkurziel aus dieser Formation bei 66,00 USD. Die Aktie fiel sogar massiv unter dieses Ziel auf ein Tief bei 46,56 USD. Nach dem Tief kam es innerhalb weniger Tage zu einer Rally, die fast zu einem Anstieg an die Nackenlinie dieses Doppeltops führten. Dieser Erholung wird aber aktuell bereits wieder zu einem großen Teil abverkauft.

Schon ein Boden gefunden?

Ein Boden zeichnet sich bisher nicht ab. Die Aktie könnte durchaus noch einmal auf neue Tiefs abfallen und anschließend sogar unter 30 USD abfallen. Prozyklische Kaufsignale sind aktuell meilenweit entfernt. Erst eine Rückkehr über 100,62 USD würde zu einem prozyklischen Kaufsignal führen. Aktuell ist ein solches Kaufsignal meilenweit entfernt.

Marriott International - Aktie

