MARRIOTT - Nutzen die Bullen ihre Chance?

Ähnlich wie bei Wynn Resorts ist es auch bei Marriott die Re-Opening-Fantasie, die die Kurse treibt. Sie hat die Kurse auch schon sehr weit getrieben, soviel steht fest. Ob zu weit, wird die Zeit zeigen müssen.

Zuletzt gelang es der Aktie nicht, den seit Februar vorherrschenden Abwärtstrend aufzuknacken. Sogar die Unterstützung bei 139,60 USD wurde unterboten. Doch sofort zeigten sich die Bullen am Ausbruchslevel um 135,84 USD und leiteten eine Erholung ein. Problem: Der EMA50 deckelt derzeit um 144,10 USD. Ein nochmaliges Abtauchen in die Unterstützungszone zwischen 139,60 und 135,84 USD kann folglich nicht ausgeschlossen werden. Solange die Bullen aber den Kursbereich weiter verteidigen, bestehen Chancen auf eine Erholung bis zur Abwärtstrendlinie und darüber bis an das Hoch bei 159,98 USD.

Unter 135,84 USD wäre dagegen mit einem Umweg über den EMA200 bei 129 USD zu rechnen. Erst darunter drohen deutlichere Abgaben in Richtung des Ausbruchslevels um 118,34 USD.

Fundamental erwarten Analysten bei Marriott anders als bei Wynn Resorts bereits im laufenden Jahr wieder Gewinne. 2022 könnte das Ergebnis je Aktie wieder auf 4,52 USD nach oben gehen. Keine Frage, es wird ein langer Weg, bis Marriott wieder das Vorkrisenniveau erreichen kann. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits neue Hochs markiert. Fundamental ist die Luft also dünn, tradingtechnisch hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis dagegen wieder verbessert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 10,57 13,26 18,03 Ergebnis je Aktie in USD -0,82 1,93 4,52 Gewinnwachstum - 134,20 % KGV - 73 31 KUV 4,3 3,4 2,5 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in USD 0,48 0,00 0,80 Dividendenrendite 0,34 % 0,00 % 0,57 % *e = erwartet

Marriott-International-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)