Marsh & McLennan meldet Dividende

Das amerikanische Dienstleistungsunternehmen Marsh & McLennan Companies Inc. (ISIN: US5717481023, NYSE: MMC) kündigte am Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,535 US-Dollar an. Ausgezahlt wird die Dividende am 15. Februar 2022 (Record date: 27. Januar 2022).

Das Unternehmen schüttet auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividende von 2,14 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 166,37 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 1,29 Prozent (Stand: 12. Januar 2022). Marsh & McLennan hat sich als Dienstleister auf die Bereiche Versicherungsmanagement, Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung spezialisiert. Zur Gruppe gehören die Unternehmen Marsh und Guy Carpenter (beide sind im Bereich Risiko- und Versicherungsmanagement tätig), die Unternehmensberatung Mercer sowie die Oliver Wyman Group. Der Konzern beschäftigt über 81.000 Mitarbeiter in 130 Ländern. Im dritten Quartal (30. September 2021) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 4,58 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,97 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 21. Oktober berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 537 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 316 Mio. US-Dollar). Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 4,29 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 83,68 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Januar 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de