Martin Hüfner ist tot

Martin war seit mehr als zehn Jahren Aufsichtsratsvorsitzender der FondsConsult Research AG und stand uns bei Fragen und Problemen stets zur Seite.

Auf den Veranstaltungen der Euro Advisor Services war er ein beliebter Referent und Moderator. Seine Gedanken und Thesen teilte er stets in einer sachlichen und unprätentiösen Art und Weise mit - ohne jegliche Eitelkeit und Selbstdarstellung. So war er auch völlig undogmatisch und revidierte seine Meinungen selbstkritisch, wenn sie sich nicht bestätigten. Dies in einer Welt, die so häufig durch Polemik bestimmt wird.

Martin war ein feiner Mensch, den wir sehr vermissen werden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Rüdiger Sälzle, Vorstand - FondsConsult Research AG

powered by