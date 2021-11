MARTIN MARIETTA - Aktie springt nach Zahlen auf neues Allzeithoch

Der Hersteller von Bauzusatzstoffen Martin Marietta Materials meldete gestern vorbörslich Zahlen. Die Aktie reagierte darauf mit einem Anstieg um 4,37 % und kletterte dabei auf ein neues Allzeithoch. Ausbrüche auf neue Allzeithochs gelten als prozyklische Kaufsignale. Immer wieder starten Aktien nach solchen Ausbrüchen auch durch. Aber viele Aktien bleiben auch hängen. Die Gewinne kommen von wenigen sehr starken Trades. Die Trefferquote eines solchen Tradings ist eher gering. Ob diese Art des Tradings für Sie geeignet ist, können Sie in der Traderausbildung meines Kollegen Rene Berteit herausfinden.

Zurück zur Martin Marietta-Aktie:

Die Zahlen lagen leicht über den Erwartungen. Der Gewinn lag bei 4,25 USD je Aktie bei einer Erwartung von 4,24 USD. Der Umsatz lag mit 1,46 Mrd. USD 0,05 Mrd. USD über den Erwartungen. Quelle: Guidants News

Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 10. Mai 2021 markierte sie ein Hoch bei 383,71 USD. Damit erreichte der Wert eine potenzielle obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung seit dem Jahr 1994.

Nach diesem Hoch bewegte sich die Aktie in einem sehr flachen Trendkanal weiter aufwärts. Gestern brach sie aus diesem flachen Trendkanal nach oben aus und überwand damit wieder einmal die langfristige obere Trendbegrenzung. Mit dem gestrigen Anstieg löste sie sich zudem erstmals etwas von dieser Trendlinie. Bei den anderen Ausbruchsversuchen kletterte der Wert nur leicht über diese Trendlinie.

Startschuss für eine weitere Rally?

Sollte sich die Aktie von Martin Marietta auf dem gestern erreichten Niveau etablieren, dann könnte es zu einer kurzfristigen Rallybeschleunigung kommen. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 470,09 USD.

Sollte die Aktie allerdings stabil unter 383,71 USD abfallen, dann wäre der Ausbruch von gestern ein Fehlausbruch. Die Aktie könnte dann in den nächsten Wochen unter Druck geraten und in Richtung 342-340 USD, also an die untere Begrenzung des flachen Trendkanals abfallen.

Martin Marietta Materials Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)