MARTIN MARIETTA MATERIALS - Bekommt man diesen Infrastrukturplay noch einmal günstiger?

Martin Marietta Materials Inc. - WKN: 889585 - ISIN: US5732841060 - Kurs: 297,390 $ (NYSE)

Die Aktie des Steinbruchbetreibers Martin Marietta Materials stellte ich im November 2020 auf dem GodmodeTrader vor. Der Wert entwickelt sich sehr erfreulich, allerdings ist Dynamik im Kurs erst im neuen Jahr 2021 zu sehen. Mit einem Gap sprang die Aktie am 8. Januar über die Widerstandszone um 280 USD. Das Ziel bei 325 USD wurde in der Folge leicht verfehlt. Aktuell läuft eine dreiteilige Konsolidierung.

Im Idealfall kommt es nun zu einem Pullback auf das Ausbruchslevel und zurück an den EMA50. Wird im Zuge eines solchen Rücklaufs die Unterstützungszone zwischen 281,82 und 277,43 USD verteidigt, wäre die Aktie reif für die nächste Aufwärtswelle, wobei am Ziel 325 USD festgehalten werden kann. Trader können sich folglich um 280 USD Kursalarme auf Guidants legen und bei Aktivierung auf Umkehrkerzen achten. Stopps bieten sich unter dem Tief des letzten Impulses, beispielsweise unter 274,64 USD, an. Unterschreitet die Aktie das Ausbruchsniveau, könnte sie einen tieferen Rücksetzer in Richtung des EMA200 bei 250 USD fahren.

Fundamental halten sich Analysten aktuell dezent zurück. Es wird im laufenden Jahr keine große Veränderung im operativen Geschäft erwartet. 2022 könnte der Gewinn sich in Richtung 11,95 USD je Aktie bewegen. Am 9. Februar wird das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020 veröffentlichen. Investierte wie neu Interessierte sollten sich diesen Termin folglich vormerken.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,34 4,54 4,84 Ergebnis je Aktie in USD 10,84 10,70 11,95 KGV 27 28 25 Dividende je Aktie in USD 2,24 2,28 2,28 Dividendenrendite 0,70 % 0,77 % 0,77 % *e = erwartet

Martin-Marietta-Materials-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)