MARTINI® Asti feiert 150-jähriges Jubiläum mit Nachhaltigkeitsmeilenstein

Traubenlieferanten für den weltweit führenden italienischen Schaumwein auf dem Weg, 2021 nachhaltig zertifiziert zu werden

Nach jahrzehntelanger Pionierarbeit in den Weinbergen Nordwestitaliens ist MARTINI, der weltweit führende italienische Sekt und Wermut aus dem Familienbesitz Bacardi, stolz darauf, bekannt zu geben, dass alle seine Asti-Traubenlieferanten auf dem besten Weg sind, 2021 nachhaltig zertifiziert zu werden.

Das Timing könnte nicht besser sein. Während Bacardi diesen wichtigen Meilenstein der Nachhaltigkeit feiert, feiert es auch sein 150-jähriges Jubiläum, seit Martini & Rossi 1871 seine ersten Muster von „Moscato Spumante d’Asti“ produzierte, um die Nachfrage von Kunden auf der ganzen Welt zu befriedigen.

Das Weingut MARTINI Santo Stefano Belbo, das sich im Herzen der Region Asti befindet und für die Produktion von 30 % des gesamten Traubenmosts (Traubensaft) für MARTINI Asti verantwortlich ist, wurde kürzlich von Equalitas als nachhaltig zertifiziert. Equalitas ist nach einem Audit durch die Zertifizierungsstelle Valoritalia der umfassendste Nachhaltigkeitsstandard in der italienischen Weinherstellung. Von den verbleibenden 70 % wurden mehr als zwei Drittel der Traubenmostlieferanten – Genossenschaften, die Hunderte kleiner Weinbauern repräsentieren – ebenfalls von Equalitas als nachhaltig zertifiziert, der Rest soll dieses Jahr zertifiziert werden.

Zusammen mit der jüngsten Ankündigung, dass die 10 zur Herstellung von BOMBAY SAPPHIRE® verwendeten Pflanzen im Jahr 2021 als nachhaltig zertifiziert werden, ist diese Nachricht ein weiterer wichtiger Schritt, um Bacardis Ziel bis 2025 zu erreichen, 100 % seiner wichtigsten Inhaltsstoffe von nachhaltig zertifizierten Lieferanten zu beziehen.

Bereits 1987 gründete MARTINI in wahrer Pionierstellung ein Zentrum für nachhaltige Geschäftspraktiken namens L'Osservatorio MARTINI – das MARTINI-Observatorium. Das L'Osservatorio MARTINI liegt im Herzen der Region und wird von einem lokalen Agrarexperten für den Anbau von Weinbergen geleitet und hat viele Nachhaltigkeitspraktiken in die Region eingeführt. Dies reicht von der Beratung über natürliche Wege zur Schädlingsbekämpfung bis hin zum integrierten Weinbau, der das Gleichgewicht des Anbaus im Mikroklima der Region Asti untersucht.

„Es besteht eine tiefe Verbindung zwischen MARTINI, dem Land und den Menschen – dies ist eine solide Grundlage für die Herstellung von Qualitätsweinen“, sagte Giorgio Castagnotti, Direktor des MARTINI Operations Center in Pessione, Italien.„Wir arbeiten seit Generationen eng mit denselben Bauerngemeinden zusammen, die die besten Moscato-Trauben in denselben wunderschönen Hügeln anbauen – und zwar seit 150 Jahren – und wollen dies auch für die kommenden Generationen tun. Da ist es für uns immer sinnvoll, unsere Weinbauern durch unsere Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen.“

Die steilen, sonnenverwöhnten Hügel von Asti im Herzen der italienischen Region Piemont sind die ideale Anbauumgebung für die Moscato Bianco-Traube und tragen eine DOCG-Bezeichnung, die höchste Qualitätsstufe für italienische Weine. Im Spätsommer fachmännisch von mehr als 200 kleinen Winzern – gemeinsam als Conferenti bekannt – geerntet, werden die Trauben schnell gepresst, um die gewünschten natürlichen Aromen in dem frischen Saft namens „Most“ einzufangen. Durch die Fermentation wird dieses Mosto zur Basis der delikaten Aromen von MARTINI Asti mit Noten von Pfirsich, süßem wildem Salbei, frischer Birne und Ananas.

Stefano Stefanucci, Direktor von Equalitas, sagte: „Das ist ein großer Erfolg für MARTINI. Equalitas arbeitet nur mit externen Auditoren zusammen, die Experten mit tiefen Kenntnissen des Weinsektors sind und der Zertifizierungsprozess ist ganzheitlich. Equalitas umfasst drei Nachhaltigkeitssäulen – ökologisch, ethisch und wirtschaftlich – und berücksichtigt alles von der CO2-Bilanz und dem Wasserverbrauch eines Weinguts bis hin zu fairen Geschäftsbedingungen für die Landwirte und guten sozialen Praktiken, einschließlich Schulung und Wohlfahrt.“

Victoria Morris, Global VP MARTINI, fügte hinzu: „Ein Familienunternehmen zu sein, macht einen wirklichen Unterschied in der Art und Weise, wie Bacardi Nachhaltigkeit angeht. Wir verpflichten uns, langfristig das Richtige für die Umwelt, für unsere Lieferanten und ihre Gemeinden zu tun. Ich bin unglaublich stolz auf Giorgio und sein Team. Sie sind Meister ihres Fachs und haben einen neuen Meilenstein in der langen Geschichte von MARTINI erreicht. Es ist der perfekte Weg, um auf 150 Jahre MARTINI Asti anzustoßen!“

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Bacardi und die Vision des Unternehmens, das umweltbewussteste Spirituosenunternehmen weltweit zu werden, finden Sie unter https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/.

Über MARTINI

Als eine der ikonischsten Marken der Welt ist MARTINI® der führende Name in der italienischen Weinherstellung und ein Lieferant von aromatisierten und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI-Reihe ist das Ergebnis geheimer Mischungen von mehr als 40 Pflanzenstoffen aus den besten Lagen der Welt. Das MARTINI-Portfolio wurde erstmals 1863 in Turin, Italien, gegründet und umfasst heute: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, MARTINI Riserva Speciale Ambrato, MARTINI Riserva Speciale Bitter, MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, MARTINI Rosso, MARTINI Extra Dry, MARTINI Asti, MARTINI Prosecco und MARTINI Rosé Extra Dry. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.martini.com.

MARTINI und das Ball & Bar Logo sind Warenzeichen. MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited, mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ® (Rum), GREY GOOSE® (Wodka), PATRÓN® (Tequila), DEWAR’S® (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE® (Gin), MARTINI® (Wermut und Schaumweine), CAZADORES® (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON’S® (Scotch Whisky), ST-GERMAIN® (Holunderblütenlikör) und ERISTOFF® (Wodka). Das vor fast 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

Über Equalitas

Equalitas Srl wurde 2015 von Federdoc ed Unione Italiana Vini gegründet, um auf den technischen und kulturellen Errungenschaften einer Bewegung von Akteuren aufzubauen, die sich der Entwicklung der Nachhaltigkeit von Wein verschrieben haben, zur Unterstützung des Forums für Weinnachhaltigkeit und des UIV-Tergeo-Projekts. Die anfängliche Partnerschaft wurde später durch die Teilnahme von CSQA Certificazioni, einer der führenden Agrar- und Lebensmittelzertifizierungsstellen in Italien, vervollständigt und gestärkt; Valoritalia, die erste Zertifizierungsstelle für Wein mit Ursprungsbezeichnung; Gambero Rosso, Italiens größter Multimedia-Verlag, der sich auf Essen und Wein spezialisiert hat; und 3AVino, ein Finanzunternehmen für den Weinbau. Ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Fachkenntnissen, das einen umfassenden und integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Hinblick auf seine wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Komponenten gewährleisten kann. Besuchen Sie www.equalitas.it.

