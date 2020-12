Marvell Technology gibt Dividende bekannt

Der Technologiekonzern Marvell Technology Group Ltd. (ISIN: BMG5876H1051, NYSE: MRVL) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,06 US-Dollar an seine Aktionäre. Der Auszahltag ist der 14. Januar 2021 (Record day ist der 23. Dezember 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 45,62 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2020) bei 0,53 Prozent. Im Mai 2012 kündigte Marvell die erstmalige Zahlung einer Dividende (0,06 US-Dollar) an.

Der Konzern erwirtschaftete im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (1. August 2020) Umsätze von 727,29 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 656,57 Mio. US-Dollar), wie am 27. August 2020 berichtet wurde. Die Zahlen für das dritte Quartal werden an diesem Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street präsentiert. Marvell ist 1995 gegründet worden und ist in der Herstellung von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkten tätig. Der operative Sitz befindet sich in Santa Clara in Kalifornien. Der rechtliche Hauptsitz liegt auf den Bermudas. Es werden über 9.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis ein Plus in Höhe von 71,76 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 30,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2020).

Redaktion MyDividends.de