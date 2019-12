Im Jahr 2019 setzte Mary Kay Inc. sein jahrzehntelanges Engagement fort, um das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern, unwiderstehliche Produkte herzustellen und gesündere, nachhaltigere Gemeinschaften aufzubauen. In Anerkennung von Mary Kays Leistungen im Laufe des Jahres hat die Marke mehr als 20 begehrte Auszeichnungen in den Kategorien Business, Corporate Citizenship und Leadership von verschiedenen angesehenen Quellen erhalten.

Die Auszeichnungen, die von Forbes „Best Midsize Employers for 2019“ bis zu „Best in Show“ beim Boston College Center für Corporate Citizenship Film Festival reichen, heben Mary Kays unerschütterlichen geschäftlichen Werte und sein Engagement für die Prinzipien hervor, die von der legendären Gründerin der Marke, Mary Kay Ash, definiert wurden.

Die Auszeichnungen im Jahr 2019 umfassen:

Exzellenz im Bereich Business

Best Employers for Diversity, 2019 – Forbes

Best Midsize Employer, 2019 – Forbes

Gold in der Kategorie Bildung – Spring 2019 OMNI Awards

Top 50 U.S.-based Companies in Household and Personal Products Industry – HAPPI Magazine

DSA Empowerment Award, 2019 – Direct Selling Association

Most Reputable Global Employers in 2019 Global Workplace 100 Study – Reputation Institute

2019 Compliance Award – EXPANSION

Top Brand, 2019 – VIP Magazine

Women Entrepreneurship Award - Woman Who Matters Forum

Best Magazine for Clients, Mary Kay Russia Applause® – Media Leader

– Media Leader Best Client Media: Web Media, Mary Kay Russia MirrorMe™ App – Corporate Media Awards

Exzellenz im Bereich Corporate Citizenship

Fan-Favorit, Video: Mary Kay’s Commitment to Ending Domestic Violence – Boston College Center for Corporate Citizenship International Corporate Citizenship Film Festival

Best in Show – Small Company Category, Video: Mary Kay’s Commitment to Ending Domestic Violence – Boston College Center for Corporate Citizenship International Corporate Citizenship Film Festival

2019 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Silver Certification – Mary Kay Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center

Best CSR Brand and Best CSR Strategy Award, Mary Kay China – CSR China Education Awards

Exzellenz im Bereich Leadership

10 Most Reputable CEOS in the World, David Hall, Mary Kay CEO, RepTrak 2019 Study – Reputation Institute

2019 Most Powerful Women in Corporate America, Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer – BLACK ENTERPRISE Magazine

2019 Most Powerful Women in Corporate America, Julia Simon, Chief Legal Officer and Corporate Secretary – BLACK ENTERPRISE Magazine

500 Most Influential Women in Spain, Gema Aznar, Mary Kay Spain General Manager – Yo Dona Magazine

Most Powerful Female Business Leaders, Claudia Maria Cardona, Marketing Manager, Mary Kay Colombia – ALO Magazine

Manager of the Year, Alla Sokolova, Mary Kay Russia General Manager – Russian Business Guide

Top 250 Best Top Managers, Alla Sokolova, Mary Kay Russia General Manager – The Association Managers of Russia and Kommersant Publishing House

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, die als eine bedeutende Unternehmerin ihrer Generation einen wichtigen Betrag zur Durchbrechung gläserner Decken geleistet hat, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung der Frauen und ihrer Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Kommunen und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter – mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

