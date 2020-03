Maschinenbauer fordern Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Maschinenbauer haben in der Corona-Krise eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes von derzeit 12 auf 24 Monate gefordert. Viele Industrieunternehmen seien wegen internationaler Handelskonflikte bereits im vergangenen Jahr in eine Rezession gerutscht und hätten deshalb Tausende von Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken müssen, sagte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VDMA am Dienstag in Frankfurt. "Eine schnelle Veränderung zum Besseren verhindert nun die Corona-Pandemie".

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) müsse den betroffenen Unternehmen und Beschäftigten deshalb schnell helfen: "durch eine sofortige Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate", forderte Brodtmann. Damit erhielten die Unternehmen Planungssicherheit, die Beschäftigten würden vor der drohenden Arbeitslosigkeit bewahrt./mar/DP/nas