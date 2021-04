Maschinenbauer fordern von Regierung Druck auf Marktöffnung Chinas

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung muss nach dem Willen der deutschen Maschinenbauer den Druck auf Chinas Führung erhöhen, um besser Marktbedingungen für deutsche Firmen zu erreichen.

China habe immer noch nicht sein Versprechen erfüllt, den Vereinbarungen der Welthandelsorganisation (WTO) für öffentliche Ausschreibungen beizutreten, kritisierte der Maschinenbauverband VDMA am Dienstag mit Blick auf die am Mittwoch startenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. "Der VDMA fordert die Bundesregierung deshalb auf, sich dafür einzusetzen, dass China ein akzeptables Angebot für den Beitritt auf den Tisch legt und von Sonderwünschen absieht", heißt es in einer Mitteilung. VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann kritisierte zudem ungleiche Marktzugänge, die Rolle von Staatsunternehmen, staatliche Subventionen und marktverzerrende Abschottungsmechanismen in lokalen Märkten in China.

Ein Sonderproblem seien die Reisebestimmungen. "China hat seine Einreisebedingungen seit Jahresbeginn weiter verschärft, so dass es kaum noch möglich ist, Mitarbeiter aus Deutschland und Europa zu annehmbaren Bedingungen in die Volksrepublik zu schicken", kritisierte Brodtmann. Hier müsse es möglichst schnell eine Lösung geben - ebenso wie für die Einreise aus China nach Deutschland.