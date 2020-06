Maschinenbauer in Robotik und Automation erwarten Umsatzeinbruch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise bremst auch die Hersteller von Robotern. Die Maschinenbau-Sparte Robotik und Automation rechnet aktuell mit einem Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent in diesem Jahr, wie der Branchenverband VDMA Robotik + Automation am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Ursprünglich war ein Minus von 10 Prozent erwartet worden. Im vergangenen Jahr erzielte die Branche trotz eines leichten Rückgangs von 2 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro den zweithöchsten Umsatz aller Zeiten. Die Wachstumsperspektiven für die Zeit nach Covid-19 beurteilen die Hersteller positiv.

Neue Regeln zum Infektionsschutz erforderten auch in der Produktion Mindestabstände zwischen Menschen. Hier seien Roboter oder automatisierte Prozessschritte hilfreich, hieß es. So genannte Cobots

- Roboter, die direkt mit dem Menschen zusammenarbeiten -

assistierten den Mitarbeitern aus nächster Nähe, ohne dass davon ein Infektionsrisiko ausgehe.

Chancen rechnet sich die Branche auch aus, weil für Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und neue Antriebskonzepte in der Mobilität neue Produktionstechnik benötigt werde. Hinzu kämen Nachholeffekte aus verschobenen Investitionen. All dies werde die Nachfrage von Robotik und Automation in der Zeit nach Corona befeuern, hieß es./mar/DP/eas