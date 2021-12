Maschinenbauer passen wegen Materialengpässen Prognosen an

Düsseldorf (Reuters) - Den deutschen Maschinenbauern machen die globalen Materialengpässe immer mehr zu schaffen.

Der Branchenverband VDMA senkte am Dienstag den Ausblick für die Produktion 2021 auf ein Plus von sieben Prozent statt der bislang erwarteten zehn Prozent. 2022 werde die Produktion hingegen wohl um sieben Prozent statt wie bislang geschätzt um fünf Prozent zulegen. Während die Auftragseingänge in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres um 34 Prozent gestiegen seien, hätten die Firmen ihre Produktion nur um 7,2 Prozent und damit schwächer als erhofft erhöhen können. "Wir hätten mehr produzieren können, wären die verschiedenen Lieferengpässe nicht so hartnäckig gewesen", sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Es sei damit zu rechnen, dass die Materialengpässe voraussichtlich mindestens bis ins zweite Halbjahr 2022 anhalten.