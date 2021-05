Maschinenbauer Sulzer will margenstärkste Division abstoßen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Industriekonzern Sulzer wird aufgespalten.

Die Division Applicator Systems (APS) soll Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals als unabhängige Gesellschaft an der Schweizer Börse SIX notiert werden, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Die Sulzer-Aktionäre sollen je Titel eine Aktie der neuen Gesellschaft, die in medmix umbenannt werde, erhalten. Parallel zum Listing peile medmix eine Kapitalerhöhung im Umfang von 200 bis 300 Millionen Franken (183 bis 274 Millionen Euro) an, um Zukäufe und organisches Wachstums zu finanzieren. Sulzer fließen durch die Transaktion keine frischen Mittel zu.