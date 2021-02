Maschinenbauer verzeichnen nach Krisenjahr mehr Aufträge

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer kommen nach den Einbrüchen durch die Corona-Krise wieder langsam in Gang.

Im Dezember seien die Aufträge gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag mit. Die Zuwächse seien im Inlandsgeschäft genauso hoch gewesen wie im Ausland. Für das vierte Quartal stehe nun noch ein Plus von vier Prozent in den Auftragsbüchern - für das Gesamtjahr allerdings ein Minus von elf Prozent. Dies sei der stärkste Einbruch seit der Finanzkrise 2008/09 gewesen.

Der VDMA warnte vor möglichen Rückschlägen. "Die Erholung, die im Herbst 2020 begonnen hat, setzt sich fort, aber sie steht unverändert auf wenig festem Grund", betonte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Pandemie sei aber nicht vorbei. "Und die immer wieder aufflammenden Diskussionen um Lockdowns sowie die verschärften Reiserestriktionen sind ernstzunehmende Belastungen und erschweren einen nachhaltigen Aufschwung".