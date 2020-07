Masken in Bussen, Bahnen und Fliegern bei Europareisen empfohlen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei Reisen in Europa empfehlen die EU-Staaten in allen Verkehrsmitteln Masken im Kampf gegen Corona. Dies gelte, wenn physischer Abstand nicht möglich sei, heißt es in einem Beschluss der 27 Länder vom Freitag. Gemeint sind Busse, Züge, Flugzeuge sowie Flughäfen und Bahnhöfe. Darüber hinaus sollen wenn möglich digitale Tickets und Ticketkontrollen genutzt werden. Bei Grenzformalitäten sollten Kontakte so gering wie möglich sein.

In allen Verkehrsmittel im grenzüberschreitenden Verkehr soll zudem intensiver sauber gemacht und ein hoher Grad von Reinlichkeit gehalten werden. Dazu könne auch das Bereitstellen von Desinfektionsmittel gehören, heißt es in dem Beschluss. In allen Fahrzeugen solle regelmäßig Frischluft zugeführt beziehungsweise umgewälzt werden.

Der Beschluss soll dazu dienen, sich bei den Hygienevorgaben für Reisen in der EU abzustimmen. Das wiederum soll bei den Reisenden Vertrauen stiften und das Reisen in Europa wieder in Gang bringen./vsr/DP/fba