Maskenpflicht für alle Fans bei Football-Spielen mit Zuschauern

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei allen Football-Spielen mit Zuschauern müssen sämtliche Fans in der kommenden NFL-Saison eine Mund-Nase- Schutzmaske tragen. Das teilte der Sprecher der nordamerikanischen Profiliga NHL, Brian McCarthy, am Mittwoch via Twitter mit. Wie viele Zuschauer angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt in die NFL-Arenen dürfen, hängt in den USA vom Standort des jeweiligen Clubs ab.

Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles wollen alle ihrer Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Andere Clubs - beispielsweise die Green Bay Packers, Los Angeles Rams oder Pittsburgh Steelers - wollen die Zahl der Zuschauer begrenzen.

Die NFL will ihre Saison am 10. September mit dem Spiel des Titelverteidigers Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eröffnen. In den USA sind die Infektionszahlen weiter hoch. Daher sind die Zweifel an einem regulären Start der NFL noch immer groß./rai/DP/he