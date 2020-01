Massenpanik bei Soleimani-Begräbnis - Laut Medien Dutzende Tote

Dubai (Reuters) - Bei der Beerdigung des iranischen Generals Kassem Soleimani ist es am Dienstag zu einer Massenpanik gekommen, durch die Medien zufolge Dutzende Menschen ums Leben kamen.

Es habe 35 Tote und 48 Verletzte gegeben, meldete der mit dem iranischen Staatsfernsehen verbundene Young Journalists Club im Internet. Der amtliche Nachrichtenkanal Press TV berichtete auf Twitter von mehreren Todesopfern. Genaue Zahlen wurden hier nicht genannt.

Der bei einem US-Drohnenangriff getötete Soleimani wird in seiner Heimatstadt Kerman im Südosten des Iran beigesetzt. Zehntausende Menschen nehmen teil. In Teheran hatten sich am Montag Hunderttausende einem Trauerzug angeschlossen und ihre Wut auf die USA zum Ausdruck gebracht.