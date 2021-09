Massive Ausfälle im Bahnverkehr - Gericht entscheidet über Streiks

Berlin (Reuters) - Auch am zweiten Tag des Lokführer-Streiks kommt es bei der Bahn zu massiven Ausfällen.

So stünden rund 75 Prozent der Züge im Fernverkehr still, teilte die Bahn am Freitag mit. Für das Wochenende will der Konzern mehr Züge einsetzen, so dass nur 70 Prozent des regulären Fahrplans gestrichen werden müssen. Im Regional- und S-Bahnverkehr fallen rund 60 Prozent der Züge aus. Die Bahn versucht erneut, die noch bis Dienstagfrüh geplanten Streiks der Gewerkschaft GDL vor Gericht verbieten zu lassen. Nach der Niederlage vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Donnerstagabend verhandelt das Hessische Landesarbeitsgericht voraussichtlich ab 10.30 Uhr über die Berufung der Bahn.

Der Staatskonzern wirft der Gewerkschaft vor, mit dem Streik nicht nur bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen zu wollen, sondern auch politische Ziele zu verfolgen. Das Gericht wies jedoch einen Eilantrag der Bahn zurück. Der Richter begründete dies damit, dass nicht festgestellt werden konnte, dass mit dem Streik unzulässige Ziele verfolgt würden. GDL-Chef Claus Weselsky sagte, das Gericht habe deutlich gemacht, dass die Arbeitskampfmaßnahmen rechtsmäßig, zulässig und verhältnismäßig seien. "Wir setzen den Arbeitskampf fort und zwar solange, bis diese Deutsche Bahn AG ein materiell vernünftiges Angebot macht", betonte Weselsky am Donnerstagabend. "Wir sind immer zu Verhandlungen bereit, wenn die Bahn ein Angebot macht." Die GDL sei auch zu Kompromissen bereit.

Die Bahn bekräftigte am Freitag, dass Sie ihren Kunden den Gang in die zweite Instanz schuldig sei. "Im Moment werden Millionen von Fahrgästen Opfer der Machtinteressen der GDL", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß im "Inforadio". Auf die Frage, ob die Bahn ein neues Angebot vorlegen werde, sagte er nur, es sei vielmehr an der Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sie habe sich bisher - anders als die Bahn - keinen Millimeter bewegt. "Die GDL kann hier kein Tarifdiktat durchziehen."

In der Öffentlichkeit wächst derweil die Kritik am Streik. Der Fahrgastverband Pro Bahn und der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderten ein sofortiges Ende und neue Verhandlungen.