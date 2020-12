Massives Winter-Update von MapleStory geht mit Awake: Flicker of Light weiter und ist heute erhältlich

Mit dem „Tera Burning Plus“-Event schneller hochleveln, um neue 5. Job-Skills zu erreichen und sich auf den neuen „Arcane River“-Themen-Dungeon der Stufe 240 vorzubereiten

Ab heute können Spieler den zweiten Teil des großen MapleStory-Winter-Updates, Awake: Flicker of Light in Nexons kultigem MMORPG genießen. Voller neuer Inhalte können Mapler ihre Charaktere durch das „Awake Tera Burning Plus“-Event noch schneller hochleveln, um neue 5. Job-Skills zu erreichen und sich auf den neuen Level 240 „Arcane River“-Themen-Dungeon: Sellas, Where the Stars Rest vorbereiten, der am 6. Januar verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201216005971/de/

Awake: Flicker of Light Banner (Graphic: Business Wire)

Die Fortsetzung des „Awake Tera Burning Plus“-Events steht im Mittelpunkt des „Awake: Flicker of Light“-Updates. Spieler können weiterhin neue „Tera Burning“-Charaktere um insgesamt 3 Stufen bis zu Stufe 200 hochleveln. Spieler werden außerdem in der Lage sein, Gegenstände wie Nodestones und Experience Nodestones zu sammeln, wenn sie ihren „Tera Burning“-Charakter von Stufe 200 auf 210 hochleveln.

Mapler mit mindestens 6 Charakteren der Stufe 101 und höher, die die 4. Job-Aufstiegsstufe abgeschlossen haben, können ihre Legion an Charakteren in der Legion-Arena versammeln, umin einem brandneuen Minispiel gegen andere zu kämpfen. Spieler, die im Kampf den Sieg erringen, erhalten einmal pro Tag und Welt eine tägliche Siegprämie. Wenn Spieler 20, 50 und 100 Siege sammeln, erhalten sie für jeden Meilenstein einmal pro Welt eine kumulative Siegesprämie.

Dieses Update bietet außerdem eine „Reboot World“-Umgestaltung, die es Spielern ermöglicht, ihren eigenen Zero-Charakter zu erstellen und die Mirror World neben Alpha und Beta zu erkunden. Arcane River Droplet Stones und Stone Origin Droplets werden zudem von Monstern im Tenebris-Gebiet fallen.

Auf alle Nicht-Reboot-Spieler wartet ein ganz besonderer Spaß. Das „Star Force Enhancement“-Event stellt die Spieler vor die Aufgabe, die Sealed Star Energy 60 Minuten lang festzuhalten. Sobald das Siegel entfernt wurde, erhalten sie den „Liberated Star Energy“-Buff, der einen 30-prozentigen Rabatt auf die „Star Force Enhancement“-Kosten für eine bestimmte Zeitspanne gewährt.

Ab dem 6. Januar 2021 können Mapler die geheimnisvollen Tiefen des Esfera-Meeres mit einem brandneuen „Arcane River“-Themen-Dungeon der Stufe 240: Sellas, Where the Stars Rest durchqueren.

Um mehr über das MapleStory Awake: Flicker of Light-Update zu erfahren, besuchen Sie maplestory.nexon.net und folgen Sie @MapleStory auf Twitter.

