MASTERCARD - Der Verfügungsrahmen der Käufer ist ausgeschöpft

Zusammen mit der Visa-Aktie war auch Mastercard in den vergangenen Wochen immer wieder Thema in den US-Wunschanalysen. Beide Aktien, langfristig absolute Outperformer am US-Markt, überzeugten mich zumindest kurz- bis mittelfristig nicht.

Im August unterschritt die Mastercard-Aktie die wichtige Unterstützungszone zwischen 360,45 USD und 355,60 USD, in der auch der EMA200 verläuft. Inzwischen ist auch der EMA50 nach unten eingedreht und fungiert zusammen mit dem EMA200 um 355 USD als Kreuzwiderstand. Sämtliche Erholungsversuche der Bullen wurden zuletzt dort bzw. im Bereich der Horizontalen bei 360,50 USD ausgebremst und können als bärische Rückläufe interpretiert werden.

Heute geben die Bären Gas und sorgen für deutliche Abgaben. Die Widerstandszone hat also erneut gehalten. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt folglich abwärts. Die nächsten Ziele liegen bei 330,00 und 312,38 USD. Erst oberhalb des Hochs bei 363,18 USD bessert sich das kurzfristige Bild wieder etwas und Erholungen in Richtung 395,28 USD werden möglich.

Fazit: In der Mastercard-Aktie könnte die nächste Abwärtswelle anlaufen. Unterhalb der EMAs lauten die Abwärtsziele 330,00 und 312,38 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 15,30 18,84 22,62 Ergebnis je Aktie in USD 6,37 8,24 10,55 KGV 54 42 33 Dividende je Aktie in USD 1,60 1,76 1,77 Dividendenrendite 0,47 % 0,51 % 0,51 % *e = erwartet

MasterCard-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)