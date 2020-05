Masterflex: 2020 wird schwer, aber nicht gefährlich

SMC-Research sieht die Masterflex SE gut gewappnet, um durch die Krise zu kommen. Das Unternehmen werde zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stärker getroffen als die Analysten das bisher angenommen hatten, doch sei es laut SMC-Analyst Adam Jakubowski robust genug, um diese Phase zu überstehen und spätestens ab 2021 wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren.

Masterflex habe die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal bestätigt. Demnach sei der Umsatz in den ersten drei Monaten zwar um 2,9 Prozent auf 20,5 Mio. Euro zurückgegangen, aber das Vorsteuerergebnis und den Quartalsüberschuss habe Masterflex um 3,4 bzw. 5,1 Prozent auf 1,8 bzw. 1,3 Mio. Euro gesteigert.

Das zweite und das dritte Quartal sollen aber deutlich schwächer ausfallen. Eine Verbesserung der Lage erwarte Masterflex erst im Verlauf des zweiten Halbjahrs und rechne deswegen für das Gesamtjahr mit einem Umsatzminus um 10 bis 15 Prozent sowie mit einem EBIT-Rückgang auf 1,0 bis 2,5 Mio. Euro.

Da SMC-Research den Einbruch bisher etwas moderater modelliert habe, haben die Analysten ihre Schätzungen für 2020 nun an die Unternehmensprognose angepasst und Werte in der Mitte der Prognosespannen (Umsatz: 70 Mio. Euro; EBIT: 1,7 Mio. Euro) angenommen. Unverändert gehen die Analysten aber davon aus, dass der Einbruch vorübergehend bleiben und dass Masterflex anschließend wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren werde. Auch sehe man keine grundsätzliche Gefährdung des Unternehmens, was durch die rein vorsorglich ausgesetzten Verschuldungs-Covenants bis Q3 2021 noch unterstrichen werde.

Vor diesem Hintergrund hat SMC-Research das „Buy“-Rating mit dem neuen Kursziel von 6,00 Euro bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.05.20, 14:30 Uhr)

