Matador Partners Group AG gewinnt weiteren strategischen Investor: Veröffentlichung gemäß Art. 33 BEHG

Matador Partners Group AG gewinnt weiteren strategischen Investor: Veröffentlichung gemäß Art. 33 BEHGMatador Partners Group AG

15.06.2020 / 18:00

Veröffentlichung einer Offenlegungsmeldung gemäss Art. 20 BEHG

Matador Partners Group AG gewinnt weiteren strategischen Investor - Offenlegung von Beteiligungen - Offenlegungsmitteilung

Sarnen, 15. Juni 2020 - Die an der Berner Börse gelistete Matador Partners Group AG (Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Börsenkürzel: SQL), der Spezialist für Secondary Private Equity, veröffentlicht eine Offenlegungsmitteilung:

Die Interessensgemeinschaft, bestehend aus dem Verwaltungsrat und Partnern der Gesellschaft, hält 61,15% der Stimmrechte. Die Gruppe, deren neun Mitglieder Dr. Robert Ettlin, Dr. Florian Dillinger, Dr. Markus Steinhauser, Jürgen Steinhauser, Georg Huber, die SW Verwaltungs GmbH, die JHS Invest GmbH & Co KG, die SW Verwaltungs GmbH und die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH sind, hält 6.264.668 Inhaberaktien (ISIN CH0042797206) zu nominal je CHF 1.00, was einem Stimmrechtsanteil von 41,35% entspricht, und 3.000.000 Namenaktien zu nominal je CHF 0.10, was einem Stimmrechtsanteil von 19,80% entspricht - in Summe 61,15% der Stimmrechte. Herr Georg Huber ist der Gruppe neu beigetreten.

Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity. Der Schwerpunkt liegt im Markt der Private-Equity-Secondaries, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private- Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an den Börsen Bern, XETRA, Frankfurt, Stuttgart und Berlin notiert.