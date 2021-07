MATCH GROUP - Liebe auf den dritten Blick?

Match Group Inc. - WKN: A2P75D - ISIN: US57667L1070 - Kurs: 161,990 $ ( Nasdaq

Mit der Liebe auf den zweiten Blick hat es bei der Aktie der Match Group im Frühjahr nicht geklappt. Das Papier blieb unter dem Trigger bei 157,90 USD hängen. Es folgte eine zähe Seitwärtsphase im Mai/Juni, die sich erst in der zweiten Junihälfte auflöste. Wichtig dabei war, dass der Titel zwischenzeitlich den EMA200 als Support halten konnte. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung ist damit intakt.

Nach dem Überwinden des Widerstands bei 157,90 USD korrigierte die Aktie über zwei Wochen und rettete sich im gestrigen Handel noch einmal zurück über diese Marke, die nun als Support fungiert. Die Konsolidierung lässt sich in einen Trendkanal fassen, den man als bullischen Flagge bewerten kann. Nach dem steilen Aufwärtsimpuls zuletzt sollte diese Formation in Kürze zur Oberseite verlassen werden. Kursziele lassen sich bei 167,45 und in Form des Allzeithochs bnei 174,68 USD nennen.

Absicherungen kurzfristiger Natur bieten sich bereits unter dem Wochentief bei 154,31 USD an. Mittelfristig droht dagegen erst Ungemach, wenn der EMA200 bei derzeit knapp 139 USD nachhaltig aufgegeben wird.

Fazit: Die Schwächephase im Mai bei der Match-Group-Aktie war unschön. Der Titel verteidigte aber den EMA200. Im Idealfall startet der Wert nach der zweiwöchigen Flaggenbildung nun direkt durch und steigt auf neue Allzeithochs.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,39 2,83 3,31 Ergebnis je Aktie in USD 0,49 2,27 2,90 Gewinnwachstum 363,27 % 27,75 % KGV 330 71 56 KUV 18,8 15,8 13,5 PEG 0,2 2,0 *e = erwartet

Match-Group-Aktie

