MATCH GROUP - Liebe auf den zweiten Blick?

Match Group Inc. - WKN: A2P75D - ISIN: US57667L1070 - Kurs: 146,150 $ (NASDAQ)

Ein "perfektes Match" oder wenn man so möchte "erfolgreiches Match", wie in der Headline zur Analyse der Match-Group-Aktie Anfang April geschrieben, war das Setup zwar nicht. Zumindest aber erreichte die Aktie zwei der drei Aufwärtsziele. Am Widerstand bei 157,90 USD war für die Bullen aber Schluss bzw. der Flirt vorbei.

Gestern meldete Match Group, das Unternehmen, welches unter anderem hinter der Datingapp Tinder steckt, die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021. Diese fielen einmal mehr gut aus. Der Umsatz kletterte verglichen mit dem Vorjahresquartal um 23 % auf 668 Mio. USD. Der operative Gewinn stieg sogar überproportional um 38 % auf 189 Mio. EUR oder 0,57 USD je Aktie . Die Anzahl der Nutzer bzw. Kunden erhöhte sich von 9,9 auf 11,1 Mio. Analysten hatten nur mit Erlösen von 650,8 Mio. USD und einem Gewinn von 0,40 USD je Aktie gerechnet. Der Ausblick fiel dagegen gemischt aus. Für das zweite Quartal soll der Umsatz weiter auf 680 bis 690 Mio. USD steigen. Analysten hatten mit 678,6 Mio. USD etwas weniger erwartet. Allerdings liegt das Management mit einer EBITDA-Prognose von 255 bis 260 Mio. USD unter dem Marktkonsens von 267,3 Mio.

Match Group kann man durchaus in die Kategorie "Coronagewinner" einordnen. Für manch einen Nutzer waren die Apps des Unternehmens aufgrund der Kontaktbeschränkungen die einzige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Fundamental könnte es der Wert daher schwer haben, sollte die Re-Opening-Story in den kommenden Monaten weiter gespielt werden. Anleger sollten folglich abwarten, ob die Aktie die Hürde bei 157,90 USD nehmen kann. Darunter ist die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen intakt.

Unter 129,15 USD bietet es sich dagegen an, Positionen unter charttechnischen Aspekten abzubauen, da eine Topformation im mittelfristigen Kontext aktiviert wäre, welche Abgaben in Richtung 100,25 USD mit sich bringen könnte.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,39 2,83 3,31 Ergebnis je Aktie in USD 0,49 2,15 2,80 Gewinnwachstum 338,78 % 30,23 % KGV 298 68 52 KUV 16,5 13,9 11,9 PEG 0,2 1,7 *e = erwartet

Match-Group-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)